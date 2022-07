Palermo Ladies Open, il derby ungherese va alla Bondar

Shuai Zhang si è ritirata, Jasmine Paolini ai quarti. Cocciaretto si ritira dal doppio

2' DI LETTURA

PALERMO – Shuai Zhang si è ritirata dai 33^ Palermo Ladies Open. La tennista cinese, testa di serie n. 3 del torneo, avrebbe dovuto giocare oggi mercoledì 20 luglio contro Jasmine Paolini, ma ha annunciato il forfait a causa di un problema fisico. La toscana, quindi, accederà ai quarti di finale per walk over, eguagliando così il suo miglior risultato al Country.

In giornata è cambiato anche l’ordine di gioco. L’incontro tra la rumena Irina Begu, n. 6 del seeding, e la francese Oceane Dodin, inizialmente in programma alle ore 16 sul Centrale, è diventato l’ultimo match sullo stesso campo. Ad aprire la giornata è l’incontro di doppio tra le coppie Parrizas Diaz-Podoroska e Rompies-Tjandramulia.

LA BONDAR AI QUARTI

Anna Bondar, n. 50 al mondo e testa di serie n. 7, è la seconda tennista qualificata ai quarti di finale dei 33^ Palermo Ladies Open. L’ungherese ha vinto il derby con la connazionale Panna Udvardy, n. 108 del ranking WTA: 6-2 6-4 il punteggio finale in un’ora e 14 minuti. “È fantastico essere nei quarti – ha raccontato Bondar al termine dell’incontro -. Non è mai facile giocare contro qualcuno del tuo stesso Paese, ma sono contenta di aver disputato una buona partita. Mi piace giocare con il caldo, quindi mi sto trovando bene qui e mi sento bene”. Bondar affronterà nei quarti di finale la vincente dell’incontro tra la francese, proveniente dalle qualificazioni, Leolia Jeanjean e la spagnola, testa di serie n. 4, Sara Sorribes Tormo.

Intanto nel tabellone di doppio è arrivato il forfait di Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra, che avrebbe dovuto giocare in coppia con Camilla Rosatello, si è ritirata, in via precauzionale, per un problema alla coscia sinistra. Cocciaretto rimane regolarmente in gara nel tabellone di singolare, dove domani giovedì 21 luglio affronterà la francese Caroline Garcia, n. 5 del seeding, nel secondo turno.

I RISULTATI DI OGGI

SINGOLARE

[7] Anna Bondar (Hun) b. Panna Udvardy (Hun) 6-2 6-4

DOPPIO

Rompies/Tjandramulia b. Parrizas Diaz/Podoroska 7-5 6-2

[2] Danilina/Kalashnikova b. [ALT] Fourlis/Lee 4-6 6-4 10-2