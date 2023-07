Palermo Ladies Open, Paolini supera il primo turno

È la terza azzurra agli ottavi di finale

PALERMO – C’è una terza italiana al secondo turno dei Palermo Ladies Open. Dopo Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello, supera il primo round anche Jasmine Paolini. La 27enne toscana, testa di serie n. 5 del torneo, ha battuto l’olandese Arantxa Rus in 3 set (6-4 5-7 6-2). Un successo importante per Paolini contro una delle giocatrici più in forma del circuito, reduce dal trionfo al WTA 125 di Contrexeville (Francia) e al 40.000 dollari di The Hague (Olanda) (interrompe una serie di 10 vittorie consecutive). Per l’azzurra ci sarà al secondo turno il match con l’ucraina Dayana Yastremska: i precedenti sono 5-1 per Paolini.

Ha preso il via con una vittoria anche il cammino di Daria Kasatkina. In un Centrale gremito, la n. 1 del seeding ha battuto Martina Trevisan in 3 set con il punteggio di 6-3 6-7 6-0 in 2 ore e 36 minuti. La tennista toscana ha lottato a lungo, resistendo soprattutto nel secondo set quando ha rimontato da 3-5, annullando un match point e trascinando il match al terzo set. Qui, però, è arrivato il crollo di Trevisan che ha perso il parziale con un netto 6-0. Per Kasatkina, che ha vinto 6 delle ultime 8 partite su terra rossa, c’è all’orizzonte il derby con la connazionale Tatiana Prozorova, n. 236 WTA, che ha avuto la meglio sull’uzbeka Abduraimova in 2 set (6-3 6-4).

Oltre a Trevisan (e dopo il ko di Cocciaretto contro Sorribes Tormo) ha perso al debutto anche Lucia Bronzetti. La riminese, finalista un anno fa al Country, è stata sconfitta dalla 19enne russa Erika Andreeva (n. 159 WTA) con il punteggio di 6-4 0-6 2-6.

Si è rivelato più complicato del previsto, infine, l’esordio di Mayar Sherif. L’egiziana, testa di serie n. 3 del torneo, ha battuto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con lo score di 3-6 7-6 7-5 in 3 ore e 7 minuti. Una vera e propria maratona per la n. 38 al mondo, sotto 6-3 3-0 a metà del secondo set con 2 break di svantaggio. Sherif, però, è riuscita a reagire, vincendo il parziale al tie break (al quarto set point) e chiudendo al terzo set in cui aveva sprecato un match point sul 5-4.

RISULTATI E PROGRAMMA

MARTEDÌ 18 LUGLIO

Main Draw

Danilovic (Srb) – [LL] Lansere 3-6 ret.

[7] Navarro (Usa) – [Q] Vedder (Ned) 7-6(5) 6-1

[4] Cocciaretto (Ita) – Sorribes Tormo (Esp) 3-6 6-4 0-6

Bouzas Maneiro (Esp) – [3] Sherif (Egy) 6-3 6-7(6) 5-7

Bucsa (Esp) – Curmi (Mlt) 3-6 6-3 7-5

[1] Kasatkina – Trevisan (Ita) 6-3 6-7(2) 6-0

Abduraimova (Uzb) – [Q] Prozorova 3-6 4-6

[6] Bronzetti (Ita) – Andreeva 6-4 0-6 2-6

Rus (Ned) – [5] Paolini (Ita) 4-6 7-5 2-6

Osorio (Col) – [WC] Ferro (Fra) 7-6(2) 6-1

Doubles Draw

Brancaccio/Pedone – Spiteri/Zantedeschi 5-7 6-7(5)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

Campo centrale

ore 16 – Sorribes Tormo (Esp) vs [Q] Brancaccio (Ita)

a seguire – Bucsa (Esp) vs Burel (Fra)

non prima delle 20 – Parry (Fra) vs [2] Zheng (Chn)

a seguire – [7] Navarro (Usa) vs [WC] Rosatello (Ita)

Campo 6

ore 16 – Anshba/Detiuc vs [2] Neel/Wu

a seguire – Errani/Paolini vs [4] Gamiz/Vedder

a seguire – [1] Sizikova/Zimmermann vs Spiteri/Zantedeschi

a seguire – [3] Bucsa/Schoofs vs Appleton/Lohoff