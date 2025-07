Palermo Ladies Open, sorteggiato il tabellone principale

Urna per niente benevola nei confronti delle palermitane iscritte al torneo

PALERMO – Sorteggio poco benevolo per le wild card azzurre ai 36^ Palermo Ladies Open, torneo WTA 125, dotato di un montepremi di 100 mila euro.

La 17enne promettentissima Tyra Grant (che in mattinata sotto lo sguardo attento anche di Renzo Furlan si è allenata sul centrale con Giorgia Pedone), affronterà al primo turno la semifinalista 2021 del Roland Garros e recente semifinalista al WTA 125 di Roma, Tamara Zidansek, n. 188 della classifica mondiale, mentre la palermitana Pedone (foto in alto), per l’esordio davanti al proprio pubblico, avrà la finalista del 125 della capitale, la 22enne russa, Oksana Selekhmeteva, n. 168 del ranking.

Il sorteggio del tabellone principale si è tenuto nella sala stampa del Country Time club alla presenza della capitana azzurra di Billy Jean Kig Cup, Tathiana Garbin, del direttore del torneo, Oliviero Palma e della Supervisor, Mariana Alves. A “guidare” le operazioni, Damian Steiner, WTA Supervisor.

Avversaria ostica al primo turno anche per Silvia Ambrosio che affronterà la testa di serie n. 7, la spagnola Leyre Romero Gormaz, n.133 della classifica, reduce dai quarti ad Amburgo, mentre l’altra siciliana in tabellone, la licatese Dalila Spiteri, sarà opposta alla 21enne belga, Hanne Vandewinkel, n. 172 del ranking.

Nella parte alta del tabellone, la testa di serie n. 1, l’egiziana Mayar Sherif, attende una qualificata, mentre la testa di serie n. 2, la svizzera Jil Teichmann (vincitrice dell’edizione 2019 del Palermo Ladies Open), affronterà la 22enne croata Tara Wurth, n. 205 del ranking. La tennista elvetica arriverà a Palermo dalla Romania, dove questo pomeriggio giocherà la finale del WTA 250 di Iasi contro Irina Camelia Begu (si è cancellata in extremis dal torneo del Countrty).

Le partite del tabellone principale avranno inizio domani, mentre questo pomeriggio dalle 17.30 si disputeranno gli ultimi 4 match delle qualificazioni con in palio altrettanti posti nel main draw.

Women’s Singles

Round of 32

[1] M. Sherif (EGY) vs Qualifier/LL

H. Vandewinkel (BEL) vs [WC] D. Spiteri (ITA)

K. Von Deichmann (LIE) vs J. Riera (ARG)

T. Prozorova vs [6] V. Jimenez Kasintseva (AND)

[3] F. Jones (GBR) vs C. Paquet (FRA)

O. Selekhmeteva vs [WC] G. Pedone (ITA)

Qualifier/LL vs Qualifier/LL

P. Udvardy (HUN) vs [8] V. Erjavec (SLO)

[5] S. Waltert (SUI) vs M. Bulgaru (ROU)

Qualifier/LL vs L. Radivojevic (SRB)

A. Koevermans (NED) vs J. Grabher (AUT)

J. Niemeier (GER) vs [4] D. Semenistaja (LAT)

[7] L. Romero Gormaz (ESP) vs [WC] S. Ambrosio (ITA)

[WC] T. C. Grant (ITA) vs [SE] T. Zidansek (SLO)

C. Liu (USA) vs Qualifier/LL

T. Wuerth (CRO) vs [2] J. Teichmann (SUI)