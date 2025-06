Palermo Ladies Open: il tennis internazionale torna al Country

Dal 19 al 27 luglio il WTA 125

I Palermo Ladies Open tornano anche quest’anno, dal 19 al 27 luglio, e lo fanno con un WTA 125 nel segno della continuità e dell’innovazione, in un’edizione – la 36esima – che coincide con un anniversario speciale: i 40 anni dalla fondazione del Country Time Club. Un traguardo tagliato lo scorso 29 maggio e che sarà festeggiato sabato prossimo nei locali della discoteca della struttura di Viale dell’Olimpo.

“I Palermo Ladies Open sono la nostra vetrina internazionale – ha sottolineato il presidente del circolo, Giorgio Cammarata nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione –. Il torneo è anche uno strumento per promuovere inclusione, sport per tutti e sviluppo del territorio. L’edizione 2025 sarà storica: non solo per la qualità tecnica, ma per l’organizzazione di un torneo Under Wheelchair e per l’avvio dei lavori del nuovo impianto. Questo progetto è possibile anche grazie alla cessione del titolo WTA 250, che ci ha permesso di reinvestire su un futuro più ampio e sostenibile”.

Il torneo, un WTA 125 dotato di un montepremi di 115 mila dollari, avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 19 e domenica 20 luglio, mentre da lunedì 21 prenderanno il via i match del tabellone principale. Si giocherà su 5 campi a partire dalle 17, con orario limite alle 24, La finale del singolare è in programma domenica 27 luglio alle 20.30.

La RAI trasmetterà in diretta il match clou della giornata, oltre che integralmente semifinali e finale. In campo ci saranno le migliori tenniste azzurre, guidate dalla capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, che accompagnerà il gruppo azzurro in vista della fase finale di stagione.

Il torneo di Palermo sarà anche l’unico evento su terra battuta in calendario nella settimana del 22 luglio, nonché l’ultimo appuntamento sulla terra rossa prima della tournée americana sul cemento, che culminerà con lo US Open. Un passaggio tecnico cruciale, soprattutto per chi punta a consolidare il ranking o recuperare terreno in vista dello Slam newyorkese.

Le tenniste già iscritte

Tra le tenniste straniere già iscritte spiccano: la vincitrice dell’edizione 2019, la svizzera Jil Teichmann (sconfisse in finale l’allora n 4 al mondo Kiki Bertens), che vanta un best ranking da n. 21 al mondo e 2 titoli WTA e 7 ITF. L’egiziana Mayar Sherif, ex 31 della classifica mondiale, semifinalista a Palermo nel 2023 e vincitrice del WTA 250 di Parma nel 2024. L’olandese, Arantxa Rus (un titolo WTA e 33 ITF in carriera), ex top 50, già allenata da Alberto Cammarata.

Poi ancora Victoria Jimenez Kasintseva (AND), classe 2005, vincitrice dell’Australian Open Junior a soli 14 anni nel 2019. La slovena Tamara Zidansek, semifinalista al Roland Garros nel 2021 (ex 22 del ranking) e l’argentina Nadia Podoroska, semifinalista sempre al Roland Garros, nel 2020. Le wild card per main draw (4) e qualificazioni (2) saranno assegnate dalla FITP, che ha fortemente sostenuto la continuità del torneo a Palermo dopo la cessione della licenza WTA 250 alla Romania.

Palma: “Il WTA 125 non è ridimensionamento”

“È un torneo che guarda al futuro in un circolo che rilancia la propria identità – ha detto il direttore dei 36^ Palermo Ladies Open, Oliviero Palma -. È questo lo spirito con cui ci stiamo preparando a due grandi eventi: il WTA 125 e l’avvio dei lavori di ampliamento del circolo. La trasformazione in WTA 125 non è un ridimensionamento, ma una scelta strategica per rafforzare le nostre radici, aprirci all’inclusione e rilanciare la nostra struttura. Continuiamo a investire in qualità, sostenibilità e passione”.

Il progetto da realizzare in un’area adiacente ai locali della discoteca del Country, prevede 5 campi in sintetico (uno coperto con tetto retraibile), una piscina da 25 metri, un centro di riabilitazione sportiva e un’area meditazione. Tre dei cinque campi verranno realizzati sul modello del Pietrangeli del Foro Italico di Roma e potranno ospitare complessivamente 8.000 spettatori.

“Abbiamo voluto che questo progetto fosse, non solo moderno, ma anche utile a ospitare allenamenti di tennisti e tenniste professioniste di altissimo livello internazionale – ha aggiunto Palma -. L’obiettivo? Speriamo, tra qualche anno, in un evento combinato: donne su terra, uomini su cemento. È un sogno, ma i sogni qui si sono spesso realizzati”.

L’Under Wheelchair

Dal 25 al 27 luglio andrà in scena anche il torneo internazionale Under Wheelchair, secondo appuntamento giovanile di categoria mai disputato in Italia. Parteciperanno 8 atleti junior, tra cui Beatrice Dragici, talento siciliano reduce dal successo in un torneo ITF. Un segnale forte: Palermo crede nello sport per tutti.

Biglietti già disponibili

Biglietti in vendita su Vivaticket e al Country Time Club: da 5 a 55 euro per le singole giornate; abbonamenti da 80 a 120 euro; speciale promo giovani: 15 euro per SAT under 13 fino al 15 giugno.

Confermati sponsor e partner già noti: Autosystem, US Polo, Veneta Cucine, Mangiatorella, Cusumano Vini, KSM, e da quest’anno anche la BCC Toniolo e San Michele di San Cataldo, nuovo partner anche del Circolo Country Time Club.

Tre i media partner principali: Italpress; Gruppo SES (GdS, RGS, TGS, Gazzetta del Sud, RTP), Publimed e Corriere dello Sport.

Lo spazio espositivo, ribattezzato “Agorà”, sarà allestito nella discoteca del club, con il “mercatino artigianale delle socie” e i desk sponsor. Ingresso libero dalle ore 19 alle 23.30. L’accesso ai campi sarà regolato dal viale degli ulivi.