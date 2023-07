Palermo Ladies Open, Zheng batte Errani in due set

Fuori la testa di serie numero 8

2' DI LETTURA

PALERMO – È iniziato nel migliore dei modi il torneo di Qinwen Zheng. La cinese, testa di serie n. 2, ha battuto all’esordio Sara Errani, campionessa al Country nel 2008 e nel 2012, con lo score di 6-0 6-0 in 58 minuti. Zheng è apparsa in grande spolvero e si candida da subito tra le favorite per il trionfo finale. Per la Errani, invece, il torneo non è ancora finito visto che giocherà il doppio in coppia con Jasmine Paolini.

Zheng affronterà al secondo turno la francese, n. 82 al mondo, Diane Parry che ha eliminato Aurora Zantedeschi, entrata in tabellone dalle qualificazioni dopo aver usufruito di una wild card. Parry, che lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale, ha vinto con il punteggio di 6-4 6-3. Vittoria anche per un’altra francese, Clara Burel. La 22enne di Rennes, n. 94 della classifica mondiale, ha avuto la meglio sulla testa di serie n. 8, l’austriaca Julia Grabher, in due set (6-4, 7-5).

I RISULTATI DI LUNEDÌ 17 LUGLIO

Main Draw

[WC] Rosatello (ITA) – Golubic (SUI) 6-1 6-1

[Q] Andrianjafitrimo (FRA) – [Q] Brancaccio (ITA) 3-6 4-6

Errani (ITA) – [2] Zheng (CHN) 0-6 0-6

Burel (FRA) – [8] Grabher (AUT) 6-4 7-5

Parry (FRA) – [WC] Zantedeschi (ITA) 6-4 6-3

Doubles Draw

Abduraimova/Lansere – Chiesa/Colmegna 5-7 7-6 11-9

Gleason/Lechemia – Lizarazo/Perez Garcia 6-1 6-1

Moratelli/Rosatello – Bronzetti/Buyukakcay 6-4 6-2

IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 18 LUGLIO

Campo Centrale

ore 16 – Danilovic (SRB) vs Stefanini (ITA)

a seguire – [4] Cocciaretto (ITA) vs Sorribes Tormo (ESP)

non prima delle 20 – [1] Kasatkina vs Trevisan (ITA)

a seguire – Rus (NED) vs [5] Paolini (ITA)

Campo 6

ore 16 – [7] Navarro (USA) vs [Q] Vedder (NED)

a seguire – Bouzas Maneiro (ESP) vs [3] Sherif (EGY)

a seguire – [6] Bronzetti (ITA) vs Andreeva

a seguire – Osorio (COL) vs [WC] Ferro (FRA)

Campo 2

ore 16 – Brancaccio/Pedone vs Spiteri/Zantedeschi

a seguire – Bucsa (ESP) vs [LL] Curmi (MLT)

a seguire – Abduraimova (UZB) vs [Q] Prozorova

a seguire – [Q] Ristic (SRB) vs Yastremska (UKR)