A scoprire il furto i dipendenti

PALERMO – Furto al centro commerciale Conca d’Oro a Palermo. Nella zona esterna in via Lanza di Scalea sono stati portati via diversi carrelli della spesa. La scoperta l’hanno fatta i dipendenti. Il danno ammonterebbe a migliaia di euro. La polizia ha acquisito le telecamere per cercare di risalire a chi ha messo a segno il colpo.