Palermo, ladri tentano di rapinare due ristoranti: colpi falliti

Le forze dell'ordine cercano i malviventi

PALERMO – Ladri in azione in due ristoranti a Palermo.

Un primo colpo è stato tentato all’Osteria dei Vespri in piazza Croci. I ladri hanno cercato di aprirsi un varco nella vetrina senza riuscirci forse perché disturbati da qualche residente o passante.

Stessa scena in un bistrot che ha aperto da poco in via dei Cartari. Anche qui il colpo è stato tentato. Solo danni alla struttura. Anche in questo caso i ladri non sono riusciti ad entrare nel locale. Sono in corso indagini per risalire agli autori.