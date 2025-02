Palermo, ladro approfitta del caos scende dall’auto e deruba una donna

Ha portato via la borsa con i documenti e soldi

PALERMO – Una donna è stata derubata a Palermo, mentre era in auto.

Il ladro, anche lui a bordo di una vettura, ha avvicinato l’automobilista in coda in via Andrea Cirrincione e ha approfittato del traffico, ha aperto lo sportello dell’auto e ha preso la borsa con dentro il cellulare, i documenti e i soldi.

Approfittando dell’effetto sorpresa è riuscito a fuggire e fare perdere le sue tracce. La donna ha chiesto aiuto e ha presentato denuncia ai carabinieri.

Subito dopo pranzo, invece, una rapina è stata effettuata da ‘Ke Palle’ in via Maqueda, ma subito dopo il rapinato si è pentito e chiesto al titolare dell’attività di chiamare la polizia e farsi arrestare.