Palermo, Lagalla e Carta: “Al lavoro per il rilancio di Amat”

Intanto i lavoratori sono pronti a scioperare

PALERMO – Da tempo i sindacati dei lavoratori Amat, l’azienda partecipata che si occupa del trasporto pubblico a Palermo, chiedono un piano industriale che, però, tarda ad arrivare. Per questo motivo è stato indetto per la giornata di domani, martedì 19 novembre, uno sciopero di 4 ore (dalle 10 alle 14).

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta, tramite una nota, fanno sapere che il Comune sta lavorando al piano industriale per rilanciare la partecipata.

“Dopo aver messo in campo un piano di risanamento aggiornato e aver trovato la corretta composizione di un annoso contenzioso che bloccava risorse importanti per l’Amat, adesso il Comune, insieme all’azienda, sta lavorando a un nuovo piano industriale che sarà la base per la predisposizione di un contratto di servizio solido e di lungo periodo da sottoporre al Consiglio comunale per la discussione, le eventuali integrazioni e l’approvazione nei tempi stabiliti dal piano di riequilibrio del Comune”.

“Il nuovo contratto di servizio, quindi, avrà una nuova impostazione industriale orientata alla solidità dei conti – dichiarano il sindaco e l’assessore -, al potenziamento del personale e della flotta, all’estensione del servizio alle categorie più fragili e alla mobilità da e per le periferie, e alla efficienza, anche in termini di tempi e modalità di utilizzo, della rete del trasporto pubblico locale”.

“L’efficienza e la solidità di Amat è strategica per l’idea di città di questa amministrazione perché un più efficiente trasporto pubblico locale permette finalmente di rivedere il modello di mobilità della città, rendendolo più equo e più facile da utilizzare, anche migliorando la vita dei lavoratori e delle lavoratrici che sono la spina dorsale di un’azienda”.