Palermo, Lagalla in consiglio comunale: illustrato il programma della giunta

Si è parlato di verde, anello ferroviario ponte Corleone e non solo

PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, oggi in Consiglio comunale, ha illustrato il suo programma di governo. Accanto a lui, oltre all’assessore Maurizio Carta, c’erano anche i due ultimi arrivati in giunta, Brigida Alaimo e Fabrizio Ferrandelli.

Lagalla ha presentato il Dup, il documento unico di programmazione, propedeutico all’approvazione del Bilancio prevista entro il 15 marzo. Se l’appuntamento sarà confermato, “prima dell’inizio della stagione estiva potremo approvare il consuntivo del 2023 e utilizzare l’avanzo già nella seconda metà dell’anno” ha detto il sindaco.

“Il piano delle infrastrutture è uno degli elementi fondamentali del Dup – ha spiegato – prevede il potenziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria col rifacimento di strade e marciapiedi”. Tra gli altri, sono previsti interventi per il ponte sull’Oreto, il raddoppio del ponte Corleone, la realizzazione di un ponte di collegamento tra l’area della stazione Notarbartolo e la via Umberto Giordano.

Nel 2025 completato l’anello ferroviario

Il sindaco ha affermato che all’inizio del 2025 sarà completata la parte inferiore dell’anello ferroviario che collegherà la stazione Notarbartolo al Politeama. “Abbiamo già consegnato nei giorni scorsi il cantiere per la realizzazione della linea C del tram” ha aggiunto Lagalla. Per i parcheggi sono stati stanziati 55 milioni. “Per quanto riguarda il verde urbano – dice Lagalla – il 21 marzo consegneremo Villa Trabia e, nei prossimi giorni, sarà riaperta al pubblico la prima parte del giardino Inglese”. Per la sicurezza verranno spesi due milioni e mezzo per i sistemi di televigilanza anche in funzione antincendio.