Palermo, Lagalla rimescola le deleghe: per le Europee nuovo valzer

Lunedì il giuramento di Anello e Alongi ma il sindaco tiene il Patrimonio

PALERMO – Il giuramento è fissato per lunedì mattina alle 11 a Palazzo Galletti: sarà quello il momento in cui Alessandro Anello e Pietro Alongi diverranno ufficialmente assessori del comune di Palermo al posto di Sabrina Figuccia e Andrea Mineo. Ma il sindaco Roberto Lagalla, a sorpresa, mette mano anche alle deleghe e prova così ad accontentare tutti, Fratelli d’Italia in primis.

Il Patrimonio a Lagalla

L’avvicendamento è stato annunciato venerdì ai consiglieri di maggioranza nel corso di una riunione ma il colpo a sorpresa è arrivato con la determina, firmata in serata, che ha rimesso in discussione alcune deleghe. Quella che salta più all’occhio è il Patrimonio, finora nelle mani di Mineo ma che non andrà ad Alongi: sarà l’ex rettore in persona a occuparsene, almeno per i prossimi sei mesi. Un modo per non scontentare nessuno, visto che la delega era stata chiesta a gran voce dai meloniani per il vicesindaco Carolina Varchi incontrando però l’opposizione dei forzisti. Alla fine il sindaco ha adottato una decisione salomonica: visto il disaccordo, rimarrà nelle sue mani.

Lagalla: “Grazie agli uscenti”

“Il mio sentito ringraziamento a Andrea Mineo e Sabrina Figuccia per l’impegno profuso e l’attività svolta sempre nell’interesse dell’amministrazione e per il bene della città – dice il sindaco in una nota – Ai due nuovi assessori il mio augurio di buon lavoro, convinto che sapranno svolgere con entusiasmo e serietà il nuovo incarico. Nell’ambito degli avvicendamenti nella squadra di governo della città ho voluto procedere anche a una parziale redistribuzione delle deleghe, in particolare assumendo quella del Patrimonio, con l’obiettivo di seguire personalmente alcuni delicati dossier già avviati come, ad esempio, quello che riguarda lo stadio Renzo Barbera”.

I vigili e il Traffico a Fratelli d’Italia

Fdi aveva chiesto come compensazione, oltre al Patrimonio, anche la Polizia municipale e il Traffico che vanno entrambi a Dario Falzone: la prima ceduta dal sindaco, la seconda da Maurizio Carta. Forza Italia per qualche mese dovrà rinunciare al Patrimonio ma, nel frattempo, ottiene per Alongi la Protezione civile (tolta ad Antonella Tirrito) e il Condono edilizio, finora gestito da Totò Orlando. Quest’ultimo che cede l’edilizia privata a Carta in cambio dei rapporti con Amg ma aggiunge l’efficientamento energetico del patrimonio comunale e i servizi tecnici idroco-fognari.

Ad Alongi va la Manutenzione degli immobili comunali, che significa Cantiere municipale e Autoparco sottratti a Falzone. Insomma, il sindaco ha provato ad accontentare i due contendenti (Fi e Fdi) cambiando qualche delega e chiedendo sacrifici in primis ai propri assessori.

Fra sei mesi nuovo valzer

Tutto risolto? In parte, visto che entro 180 giorni – si legge nella determina – si effettuerà “una ulteriore valutazione“. Il che vuol dire un nuovo valzer di deleghe, o addirittura un vero e proprio rimpasto, a ridosso o – come è più probabile – dopo le Europee, quando i voti nelle urne stabiliranno i nuovi rapporti di forza nel centrodestra nazionale e, inevitabilmente, anche in quello palermitano.