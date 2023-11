Palermo, Lagalla sceglie un consulente a titolo gratuito per i ponti

Si tratta del rettore dell'università E-Campus

PALERMO – Al Comune di Palermo arriva il consulente in materia di ponti. Lo ha nominato il sindaco Roberto Lagalla. Si tratta del professore Enzo Siviero, di origini venete, rettore dell’università E-Campus:, è stato ordinario a Venezia di Tecnica delle costruzioni e titolare del corso di Teoria e progetto dei ponti.

Incarico a titolo gratuito

L’incarico conferito dal Comune è a titolo gratuito. L’avviso per raccogliere le manifestazioni di disponibilità era stato pubblicato nel febbraio scorso. Il sindaco Lagalla specifica che nei programmi della giunta “un ruolo centrale occupa la mobilità, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture come i ponti che oggi necessitano di interventi urgenti”. Tra i curricula arrivati, quello di Siviero è risultato più aderente all’incarico. Della consulenza beneficeranno gli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici. La consulenza, che potrà essere revocata in qualunque momento, cesserà insieme al mandato del sindaco.