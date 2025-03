Palermo, l’allarme della Dc: “Problemi idrici in alcuni quartieri”

Disagi a Tommaso Natale, Cardillo, Marinella e Sferracavallo

PALERMO – “Da diverse settimane in alcune zone della città, come Tommaso Natale, Cardillo, Marinella e parte di Sferracavallo le criticità sono ulteriormente aggravate dalla carenza d’acqua anche nei giorni di normale erogazione a causa di un flusso troppo flebile che non permette un normale utilizzo”. Lo dichiarano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana Domenico Bonanno e Viviana Raja e il vice presidente della Settima circoscrizione Fabio Costantino.

“Dopo aver richiesto ed ottenuto un sopralluogo con i tecnici nelle borgate interessate, questa mattina ha avuto luogo un secondo incontro con l’amministratore unico di Amap, Giovanni Sciortino, per esaminare la situazione e ragionare sulle possibili soluzioni”.

“Amap da diversi giorni ha avviato un monitoraggio e provveduto a installare diversi misuratori di pressione nei punti nodali della rete che serve i quartieri interessati, per completare la fase di analisi e mettere in atto le soluzioni più efficaci per la risoluzione del problema”.

“Grazie ai vertici Amap per aver sin dal primo momento ascoltato le istanze nostre e dei cittadini di Tommaso Natale, Cardillo, Marinella e parte di Sferracavallo e posto in essere ogni sforzo per affrontare e risolvere la problematica. Alla fine di questa fase di monitoraggio ed anche dopo un confronto con la cabina di regia regionale, avrà luogo un terzo incontro utile a definire interventi immediati e speriamo risolutivi”.