Palermo, Lancini: “Sento la maglia rosanero addosso”

PALERMO – Il difensore del club rosanero Edoardo Lancini è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta al “Barbera” contro la Vibonese con il risultato finale di 3-0: “Sono molto felice per l’arrivo del piccolo Filippo. In campo sta andando molto bene, sto ritrovando sicurezza. Sono molto felice anche perché questa maglia la sento addosso, sono qui da tre anni e dal primo giorno ho sentito il calore della gente. Dimostrerò di poter dare il meglio sempre. Passo falso del Catanzaro? Dobbiamo guardare partita dopo partita, poi quando sei lì si fanno i conti, a fine campionato. Adesso stanno migliorando le prestazioni e arriveranno punti anche fuori casa. La preparazione è sempre la stessa ma ci sono episodi, come a Francavilla, che se non ti vanno bene, perdi. Sulle partite in trasferta? Ormai abbiamo la nomea ma approcciamo le gare allo stesso modo. Con l’Avellino è sempre una gara tosta e l’affronteremo con massima concentrazione e voglia di tre punti”.