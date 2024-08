Palermo, l’annuncio di Varchi e Lagalla: assunzioni di 100 vigili urbani

Emendamento al ddl sicurezza. I particolari

PALERMO – “Presto 100 nuovi agenti della Polizia locale potranno essere assunti a Palermo per aumentare la sicurezza in città. Lo prevede un mio emendamento al ddl sicurezza approvato oggi in Commissioni Affari istituzionali e Giustizia della Camera”. Lo dice Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

Le parole della parlamentare di FdI

“La modifica al testo, che ha avuto oggi il via libera dalle commissioni – aggiunge – prevede infatti che il Comune di Palermo possa assumere, attraverso procedura semplificata o scorrimento delle graduatorie, altre 100 figure da destinare al controllo della città”.

“La Polizia locale svolge molte attività – aggiunge – anche a supporto dell’amministrazione, finalizzate, ad esempio, al potenziamento delle entrate, all’accertamento di comportamenti illeciti per le vie della città, al monitoraggio dell’utilizzo dei numerosi beni confiscati presenti sul territorio”.

Conclude Varchi: “Purtroppo il Corpo di polizia municipale opera in condizioni rese difficili dalla notevole carenza di organico alle quali poniamo così parziale rimedio”.

Interviene il sindaco Lagalla

“L’approvazione in Commissione affari istituzionali e giustizia della Camera dell’emendamento al ddl sicurezza che prevede l’assunzione di 100 nuovi agenti della Polizia municipale è un ulteriore passo in avanti per il potenziamento del Corpo dei vigili urbani che da anni soffre di carenze di organico”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Ringrazio il governo nazionale per l’attenzione nei confronti di Palermo – aggiunge – e l’impegno dell’onorevole Varchi che sta sostenendo questa azione. La misura è un nuovo riconoscimento degli sforzi sotto il profilo finanziario del Comune che ha da poco prorogato il progetto per il potenziamento orario a 35 ore di 120 vigili urbani, in attesa di definitivo passaggio a full-time, una volta approvato il rendiconto 2023 in Consiglio comunale”.

Leto (Fdi): “Più controllo del territorio”

“Apprendiamo con soddisfazione l’intervento legislativo a firma di Fratelli d’Italia che darà l’opportunità al Comune di Palermo di assumere 100 nuovi vigili urbani”. Lo ha detto la consigliera comunale Teresa Leto componente della Sesta commissione Polizia Municipale.

“Questo va ad aggiungersi alla conferma dell’integrazione a 35 ore in atto in corso e al passaggio a full time di tutti i vigili e della categoria C che avverrà dopo l’approvazione del rendiconto – continua Leto -. Non sfugge la necessità della presenza di nuove unità che seppur non colmeranno del tutto la carenza di organico del Comando, incideranno significativamente sull’azione di controllo del territorio a difesa della legalità che in una città complessa come Palermo risulta indispensabile”.

“Cento nuovi agenti di polizia municipale andranno a potenziare i vari nuclei all’interno del Comando tra i quali il nucleo di polizia amministrativa, giudiziaria, ambientale e così via, tutti settori strategici per il Comune. Siamo certi che il rafforzamento di organico, unito alla professionalità del Comandante Colucciello e alla guida politica dell’assessore al ramo Falzone, sarà di grande slancio per la nostra città. Ringrazio Fratelli d’Italia ed in particolare Carolina Varchi, firmataria dell’emendamento, per essersi spesa in prima persona e aver concretizzato un risultato storico per Palermo”.

Scaglione (Cisal): “Rafforzare la Polizia municipale”

“L’emendamento al ddl sicurezza alla Camera, che prevede l’assunzione di 100 vigili urbani a Palermo, è un segnale di attenzione verso la città che consentirà di rinforzare e rilanciare il corpo della Polizia municipale. La mancanza di turn over, in questi anni, ha dimezzato il numero degli agenti, con un’età media sempre più elevata a fronte di un carico di mansioni e compiti sempre più gravoso. Condividiamo il percorso istituzionale intrapreso e auspichiamo ulteriori misure che vadano in questa direzione: le assunzioni, insieme al potenziamento orario dei part-time, permetteranno di offrire infatti servizi migliori alla città, a tutela della sicurezza pubblica”. Lo dice Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.

D’Alessandro (Fdi): “Grande soddisfazione”

“L’approvazione alla Camera dell’emendamento che permetterà l’assunzione di 100 nuovi agenti a Palermo deve essere accolto con grande soddisfazione e, di fatto, certifica il costante impegno di Fdi che sul piano territoriale ha lavorato e lavora per il miglioramento strutturale e operativo del Corpo che riteniamo determinante per la crescita della nostra città. Questa è occasione per ringraziare l’onorevole Varchi che ha condiviso e sostenuto questo percorso. Un Corpo di polizia municipale più numeroso e organizzato rappresenterà una migliore sicurezza per tutti i cittadini palermitani”. Lo ha detto Tiziana D’Alessandro, consigliere comunale del gruppo FdI a Palazzo delle Aquile.