Palermo, l’appello della Dc a Lagalla: “Tenga unita la coalizione”

I democristiani chiedono al sindaco di far partecipare all'amministrazione della città tutte le forze di maggioranza

1' DI LETTURA

PALERMO – “La Dc ritiene utile che il sindaco faccia uno sforzo di “democristianità” per tenere insieme tutta la coalizione, trovando il modo di far partecipare all’amministrazione della città anche i partititi che non hanno eletto consiglieri”.

E’ quanto si legge in una nota della Dc, per quanto riguarda la costituzione della giunta comunale di Palermo. “La Dc – aggiunge la nota – è sempre più convinta, infatti, che la coalizione unita è il valore da custodire. Dopo avere vinto a Palermo, se il sindaco riuscirà a tesaurizzare anche l’importanza che la coalizione ha avuto nella sua interezza nel raggiungimento del risultato, darà un grande contributo nel trovare le ragioni dello stare insieme alle prossime elezioni regionali. La Dc crede altresì che insieme al primo cittadino tutti i partiti che hanno eletto i consiglieri dovranno fare la loro parte per contribuire a trovare una soluzione che trovi uno spazio di partecipazione per tutti”.