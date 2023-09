Palermo, lascia il carcere e rapina un ufficio postale: torna in cella

Minacce agli impiegati

PALERMO – Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di avere rapinato l’ufficio postale di via Mariano Stabile a Palermo lo scorso 7 luglio. Era già stato arrestato lo scorso 17 luglio dalla polizia in flagranza dopo una rapina al Famila di via Serradifalco. Era stato portato in carcere, ma poi gli erano stati concessi i domiciliari.

Il ritorno in carcere

Adesso si sono riaperte le porte del carcere del Pagliarelli. Le indagini sulla rapina alle poste sono state condotte dai poliziotti della squadra mobile. L’uomo avrebbe minacciato gli impiegati e si sarebbe fatto consegnare un bottino di circa 500 euro prima di fuggire. Grazie alle testimonianze degli impiegati e le immagini dei sistemi di video-sorveglianza gli investigatori sarebbero riusciti a risalire al rapinatore.