Palermo, l’associazione Comitati civici: buche in via De Gasperi e Resuttana

La denuncia dell'associazione Comitati civici

PALERMO – Via Alcide De Gasperi e via Resuttana strade groviera. La denuncia arriva dall’associazione Comitati civici di Palermo.

“Una delle tante buche, causate dal cedimento stradale che purtroppo segnano a macchia di leopardo le strade cittadine, si trovano in via De Gasperi all’altezza del civico 73 e in Via Resuttana tra i civici 263 e 301 – si legge in un comunicato del presidente Giovanni Moncada -“.

“Queste voragini createsi diversi mesi addietro – continua la nota -, a tutt’oggi non sono state eliminate. Facciamo rilevare che perdurando questa situazione l’acqua piovana insinuandosi all’interno possono creare un serio pericolo per gli utenti della strada. Pertanto, occorre intervenire con urgenza anche per eliminare la formazione dei quotidiani ingorghi stradali.