Palermo, lavanderia a fuoco: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Non si conoscono ancora le cause del rogo

PALERMO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo. Quattro squadre sono state impegnate a domare l’incendio divampato in via Monturo, all’intento di una lavanderia.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 4, le squadre intervenute, dopo aver realizzato un varco nella saracinesca di accesso sono entrate all’interno del locale provvedendo allo spegnimento ed evitando che lo stesso si propagasse alle abitazioni dei piani soprastanti.

Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Sul posto erano presenti i carabinieri della stazione Uditore. Terminate le operazioni saranno valutate le cause dell’incendio.