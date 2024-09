Palermo, l’avanzo mette d’accordo tutti: “Risultato storico”

Dal sindaco ai gruppi politici, le reazioni al voto

PALERMO – Il via libera alla variazione di bilancio, da parte del consiglio comunale di Palermo, mette d’accordo tutti. Il voto a Sala Martorana, arrivati con 18 sì e 10 astenuti, sblocca infatti un tesoretto da quasi 70 milioni di euro, con somme da impegnare entro dicembre.

Lagalla: “Risultato storico”

“L’approvazione delle variazioni di bilancio da parte del Consiglio comunale, che sbloccano un avanzo di amministrazione di circa 70 milioni di euro, rappresentano un’occasione importante e storica per la città. Un’opportunità di sviluppo della città che arriva al termine di un difficile percorso di risanamento dei conti del Comune, iniziato nel 2022 con l’insediamento di questa amministrazione e per il quale ringrazio il lavoro dell’assessorato al Bilancio, degli uffici della Ragioneria e del Consiglio comunale. Le risorse sbloccate permetteranno di predisporre azioni concrete, frutto della sinergia tra amministrazione attiva e Consiglio comunale, per dare risposte ai cittadini. Risposte che riguarderanno diversi ambiti, dal centro storico alle politiche ambientali, dalla sicurezza della viabilità delle strade fino agli investimenti che riguarderanno la manutenzione delle scuole, delle strade e dei marciapiedi e dell’edilizia residenziale pubblica e ai lavori allo stadio Barbera”. Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

Alaimo: “Conti in ordine”

“Si tratta di un risultato significativo per Palermo – ha dichiarato l’Assessore Alaimo – Questi fondi saranno impiegati per opere e lavori che coinvolgeranno settori cruciali come l’urbanistica, l’edilizia scolastica, la gestione dei beni confiscati e le politiche ambientali. È un passo fondamentale che ci consentirà di avviare interventi attesi da tempo e di dare nuovo slancio alla nostra città, rafforzando il suo sviluppo in chiave sostenibile e moderna.”

L’Assessore ha inoltre sottolineato l’importanza di aver mantenuto la correntezza finanziaria ereditata dalla gestione dell’ex Assessore al Bilancio, Carolina Varchi, e di aver contestualmente sbloccato ulteriori risorse che permetteranno di avviare nuovi progetti di investimento. “Grazie a una gestione attenta e responsabile, siamo riusciti a rispettare gli equilibri finanziari ma soprattutto, oltre ad avere colmato gli arretrati che abbiamo ereditato, abbiamo liberato ulteriori risorse fondamentali per far ripartire Palermo con nuovi investimenti – ha proseguito l’assessore – un ringraziamento va al Consiglio Comunale e con esso a tutte le forze politiche per aver arricchito il provvedimento con le loro proposte emendative, oltre che alla commissione Bilancio e al suo presidente Giuseppe Milazzo, e agli uffici della Ragioneria Generale che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo”.

Carta: “Interventi ai Quattro Canti”

“Ringrazio il sindaco, il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo e i consiglieri che hanno consentito di approvare una vera e propria manovra di sviluppo per la città. In particolare gli interventi che riguarderanno i miei uffici della riqualificazione del centro storico, della rigenerazione urbana e della mobilità sostenibile sono il frutto di un lungo lavoro soprattutto con la Commissione urbanistica, con le Circoscrizioni e i numerosi comitati civici. Interventi che, anche per parti, compongono un progetto complessivo di città più sicura, più ciclabile, più bella e con spazi pubblici inclusivi e conviviali, senza barriere architettoniche.

In particolare la basolatura dei Quattro Canti e la rigenerazione di via Roma e dell’Albergheria sono tre progetti pilota importanti per ridare bellezza a parti importanti della città, insieme agli interventi diffusi in tutti gli altri quartieri”. Lo dice l’assessore Maurizio Carta.

Tantillo: “Lavoro di pianificazione”

“Il Consiglio Comunale ha concluso un importante lavoro per la pianificazione dell’utilizzo dell’avanzo di bilancio, che per le sue dimensioni, assume un ruolo importantissimo per gli interventi strutturali che garantiranno nei prossimi anni tantissimi nuovi servizi e un miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Palermo. Un plauso va innanzitutto all’Amministrazione comunale, il cui lavoro certosino di sistemazione e ripulitura dei conti ha permesso di creare questo piccolo tesoretto”.

“Ma un plauso va senza dubbio a tutto il Consiglio, sia perché è stato protagonista attivo di questo lavoro di sistemazione dei conti, sia per il lavoro fatto in questi ultimi giorni per una programmazione degli interventi davvero efficace, realistica e soprattutto attenta alle necessità di Palermo oltre le appartenenze e gli steccati politici e partitici. Tra i tanti interventi che dimostrano questo approccio bipartisan, credo utile sottolineare per esempio quello che riguarda la viabilità tra le vie Perpignano e Belvedere, che finalmente sbloccherà l’annosa vicenda della strada della cittadella della Polizia, dando una risposta concreta sia alla vivibilità di quell’area sia, più in generale, all’organizzazione dei servizi di sicurezza della nostra città”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo.

Capigruppo maggioranza: “Amministrazione concreta”

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della delibera sull’avanzo di bilancio avvenuta quest’oggi dopo una maratona d’aula durata circa 40 ore. Con l’approvazione di questo atto liberiamo 67 milioni di risorse da impegnare entro la fine dell’anno in investimenti a beneficio della città: dalle strade ai marciapiedi, dalla segnaletica stradale ai servizi per gli alunni disabili, dagli interventi di correzione dei danni provocati alle sedi stradali e ai marciapiedi dagli apparati radicolari, agli interventi per la manutenzione degli ascensori nelle scuole, dagli interventi di manutenzione sull’edilizia pubblica a quelli nel sociale e per il sostegno delle attività economiche.

Questi e tanti altri interventi testimoniano l’approccio concreto che l’amministrazione Lagalla e questa maggioranza, fin dal suo insediamento, hanno voluto fornire alla propria attività amministrativa e rappresentano sicuramente un cambio di passo rispetto al passato, considerando che da almeno 15 anni non si votava un atto del genere. Adesso gli uffici hanno 100 giorni di tempo per impegnare le somme e concretizzare questi impegni di spesa, dando ai cittadini le risposte che chiedono e meritano sui più annosi problemi della città.

Ringraziamo il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore al bilancio Brigida Alaimo, l’assessore ai rapporti con il consiglio Alessandro Anello, tutta la giunta e tutti i colleghi consiglieri per l’impegno profuso, finalizzato all’approvazione di questa importantissima delibera”. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia), Domenico Bonanno (DC), Ottavio Zacco (Forza Italia) e Sabrina Figuccia (Lega).

Rini (Fdi): “Bene i lavori pubblici”

“La variazione di bilancio, approvata dal consiglio comunale di Palermo, rappresenta un evento storico per questa città e l’Amministrazione Lagalla: da 25 anni non si approvava un avanzo di amministrazione così consistente, pari a quasi 70 milioni di euro. Un risultato straordinario, reso possibile dal lavoro prezioso svolto in questi due anni dall’ex assessore Carolina Varchi e dall’attuale assessore Brigida Alaimo per risanare i conti del comune di Palermo. Tra i tanti interventi previsti spiccano quelli sui Lavori pubblici tra cui il rifacimento di strade e marciapiedi, lo stadio Renzo Barbera, la manutenzione degli immobili comunali e di edilizia residenziale. Una spinta importante per l’economia della città e la realizzazione di investimenti che Palermo aspettava da anni. Significativo il contributo espresso in aula dal capogruppo di Fratelli D’Italia, Giuseppe Milazzo”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Urbanistica, Antonio Rini.

Alotta (Fi): “Fondi per le scuole”

“Con l’atto di indirizzo della commissione che presiedo verranno incrementati i capitoli sull’assistenza specialistica per gli alunni disabili, con 900 mila euro, e sulla refezione scolastica con 300 mila. Inoltre, grazie al nostro impegno e alla sensibilità del consiglio comunale, siamo riusciti a stanziare, tra le altre cose, due milioni per la manutenzione delle scuole e per garantirne i riscaldamenti e tre milioni per i lavori allo Stadio Barbera, tratti dall’avanzo di gestione liberato con l’approvazione della variazione di bilancio approvata dopo una maratona d’Aula di circa 32 ore”. Lo dichiara il presidente della Quinta commissione consiliare, Salvo Alotta.

Leti (Fdi): “Abbatteremo l’ecomostro”

“Grande soddisfazione per l’approvazione dell’avanzo di amministrazione. Tra i progetti tanto attesi spicca l’abbattimento dell’ecomostro in via Tiro a Segno, un immobile abusivo sequestrato da più di trent’anni alla mafia in stato di abbandono. Negli anni questo edificio pericolante è divenuto una discarica a cielo aperto, uno scenario indecente che la quinta città d’Italia non merita. Si tratta di un risultato importante, per il quale ho combattuto con determinazione e passione, così dichiara la consigliera Leto e prosegue – l’avanzo prevede anche la creazione di un’area di sgambatura per cani che sorgerà nella villetta di via Mico Geraci, uno spazio unico in terza circoscrizione. Si tratta di un servizio prezioso per tutti gli amanti degli animali che verrà attrezzato e dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Questo è il segno che, lavorando insieme, possiamo costruire una città migliore, più vivibile e attenta alle esigenze di tutti i cittadini. Fratelli d’Italia è pronta a continuare questo percorso di crescita e sviluppo, con l’obiettivo di rendere la nostra comunità un luogo decoroso, accogliente e sicuro”. Lo dichiara la consigliera di Fratelli d’Italia, Teresa Leto.

Inzerillo (Fi): “Parco urbano in via Valenza”

Approvato un ordine del giorno, presentato dal consigliere Giovanni Inzerillo, riguardante la realizzazione di un parco urbano in via Valenza Fondo Magliocco. Il progetto mira a trasformare un’area attualmente confiscata ed in disuso in uno spazio verde. “Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato il consigliere Inzerillo – per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno, sottolineando l’importanza di investire in spazi verdi per il benessere dei cittadini e la valorizzazione del territorio”.

Puma (Fdi): “Area riqualificata a Vergine Maria”

“Tra gli interventi trova spazio lo stanziamento pari a 450.000 euro per la riqualificazione di un’area in via Papa Sergio I confiscata alla criminalità organizzata e da sempre destinata a parcheggio privato e recentemente acquisita al Patrimonio comunale. Una priorità dell’amministrazione attiva che a seguito della del grande lavoro svolto dagli assessori Varchi e Mineo ha portato a un proficuo dialogo con l’Agenzia Nazionale dei beni confiscati iniziato già ottobre del 2022. Oggi si avrà la disponibilità finanziaria e progettuale per riqualificare l’area e renderla un parcheggio funzionale alle esigenze della cittadinanza di Arenella e Vergine Maria”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Natale Puma.

Raja (Dc): “Servizi garantiti”

“Un ringraziamento particolare ai colleghi della Quinta Commissione, al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana e a tutti gli altri colleghi che hanno partecipato a questa maratona di 35 ore – dice Viviana Raja, consigliera comunale della Dc -. Dopo un’attenta analisi dei costi fatta insieme agli uffici, ci siamo fatti carico di reperire le somme per fare in modo che sia il servizio delle mense scolastiche, che quello di assistenza specialistica agli alunni con disabilità possa essere garantito praticamente da subito e bastevole per le esigenze dei bambini”.

Piampiano (Fi): “Fondi per il territorio”

“Con l’approvazione dell’avanzo di amministrazione si sono liberati fondi per investimenti sul nostro territorio. Il lavoro svolto in sinergia con l’amministrazione attiva che in questi anni mi ha visto protagonista, insieme ai colleghi della commissione Urbanistica, ha prodotto degli interessanti riscontri che gettano le basi per la realizzazione di diversi interventi che mirano alla riqualificazione di importanti aree della città. Fra i vari interventi, che ho sollecitato in seno alla commissione urbanistica, una particolare valenza assume l’appostamento delle somme per il finanziamento di un progetto per realizzare un parcheggio in una porzione di terreno confiscata alla mafia e abbandonata da diversi anni, sita in via Papa Sergio nella borgata dell’Arenella”. Lo dichiara il consigliere comunale di Forza Italia, Leopoldo Piampiano, componente della commissione Urbanistica.