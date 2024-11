Palermo, lavori di Terna nel quartiere Oreto: rivoluzione del traffico

Ecco tutte le strade interessate dal cantiere

PALERMO – Lavori di Terna a Palermo tra via Lincoln e via Oreto, limitazioni al traffico e alla sosta in alcune strade. Lo stabilisce una ordinanza dell’ufficio Traffico del Comune del capoluogo che ha come data di scadenza il prossimo 22 dicembre.

In particolare, le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale – si legge nella ordinanza – determinano la chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori, l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 00,00 – 24,00 il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati e contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto nelle seguenti vie:

Via Luigi Manfredi per metri lineari 65,00 su sede stradale (da C.P. Mulini ad angolo Via Francesco Paolo Perez);

Via Francesco Paolo Perez per metri lineari 70,00 su sede stradale (da angolo Via Luigi Manfredi ad angolo Via Bergamo);

Via Bergamo per metri lineari 90,00 su sede stradale (da angolo Via Francesco Paolo Perez a Via Oreto);

Via Oreto per metri lineari 20,00 su sede stradale (attraversamento Via Bergamo – Via Decollati);

Via Decollati per metri lineari 600,00,00 su sede stradale (da Via Oreto a Corso dei Mille);

Corso dei Mille per metri lineari 30,00 su sede stradale – con tecnica NO-DIG (attraversamento Via Decollati – Via Tiro a Segno);

Via Tiro a Segno per metri lineari 220,00 su sede stradale (da Corso dei Mille ad angolo Via Archirafi);

Via Archirafi per metri lineari 560,00 su sede stradale (da angolo Via Tiro a Segno ad angolo Via Lincoln).

La Terna Rete Italia – si legge tra l’altro nella ordinanza – dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale.