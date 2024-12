Palermo, lavori sul ponte Corleone: dal 9 dicembre chiuso il varco laterale

Attività necessarie per il raddoppio della struttura

PALERMO – Continuano i lavori per il raddoppio del ponte Corleone. Nelle settimane precedenti sono stati avviati i lavori per lo spostamento dei sottoservizi (cavi luce, gas ecc…), adesso si eseguiranno altre opere, in particolare in direzione Catania.

Dal prossimo 9 dicembre, si legge nell’ordinanza numero 1445 del 06 dicembre 2024, fino a cessata esigenza, scatterà la chiusura dell’esistente varco d’immissione dalla centrale alla laterale immediatamente dopo il Ponte Corleone direzione Catania.

Per permette agli automobilisti che vorranno immettersi nella corsia laterale sarà aperto un nuovo varco qualche metro più avanti.

I lavori, come annunciato lo scorso aprile saranno, che porteranno il ponte da due a quattro corsie e sono finanziati dalla Regione che mette sul tavolo un totale di 17 milioni di euro.