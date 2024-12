Le casse del comune sorridono. Alaimo: “Vicini ai 400 milioni”

"Risorse fondamentali per il buon funzionamento dell'ente"

PALERMO – “Come assessore al Bilancio, sono lieta di comunicare alla città di Palermo che stiamo per raggiungere la cifra record di 400 milioni di cassa. Un risultato significativo, considerando il punto di partenza con un saldo negativo di -198 milioni di euro”, lo dice l’assessore al Bilancio del Comune di Palermo Brigida Alaimo.

“Queste risorse saranno fondamentali per il buon funzionamento dell’ente, migliorando i servizi e la qualità della vita dei cittadini”, ha continuato l’assessore.

“È importante sottolineare che sono ormai lontani i tempi in cui il Comune faceva sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria, generando interessi e aggravio di costi per i cittadini. Un traguardo che dimostra come una gestione oculata e responsabile possa trasformare le difficoltà finanziarie in solide basi per il futuro di Palermo”.