Le criticità dal controllo di regolarità amministrativa dei provvedimenti

Resi pubblici i dati del report semestrale sulle irregolarità dei provvedimenti del Comune

PALERMO – È stato pubblicato il primo report semestrale, relativo all’anno 2022, sul controllo interno di regolarità amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei procedimenti del comune di Palermo. Al vaglio, “nel periodo gennaio-giugno 2022”, 30 degli 80 provvedimenti amministrativi che l’Ufficio Affari Istituzionali si propone di controllare nell’arco di quest’anno.

I provvedimenti passati al setaccio sono di varia natura. Nello specifico: 10 determinazioni dirigenziali di natura finanziaria; 5 atti dirigenziali afferenti alla scelta del contraente per affidamento lavori o forniture beni e servizi ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti; 10 atti dirigenziali aventi ad oggetto autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, misure sanzionatorie; e 5 atti dirigenziali aventi ad oggetto concessione di contributi ad Enti o a privati.

Le criticità emerse

Nel rapporto, sotto il profilo tecnico-formale dei provvedimenti sono state riscontrate parecchie irregolarità. Gli unici indicatori a non registrarne sono: la competenza dell’organo, la coerenza del dispositivo, la regolare sottoscrizione da parte del dirigente, l’indicazione del responsabile del procedimento e la pubblicazione online dei provvedimenti. Sia quest’ultima di estratti o di interi atti destinati all’Albo pretorio online. Pubblicazione che, però, in 2 casi, è arrivata in ritardo.

Male sul fronte dei riferimenti normativi: per 8 provvedimenti dirigenziali è stata rilevata l’irregolare citazione della norma di riferimento. Meno peggio, invece, altri indicatori. Per esempio, in 5 provvedimenti è stata riscontrata carenza nella descrizione dell’istruttoria; in altri 3 carenza nella esplicitazione della motivazione; in altri 4 manca addirittura l’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere.

Va peggio sotto il profilo della regolarità del procedimento. Alle volte due, spesso cinque, raramente nessuno dei procedimenti in esame, supera gli indicatori senza problemi. Si va anche in doppia cifra. Ben 11 di essi, infatti, sono stati riscontrati “carenti” in relazione ad adempimenti dettati dalla normativa sulla trasparenza. Un dato, questo, che è sostanzialmente migliorato rispetto al semestre 2021, anno in cui detta irregolarità era stata riscontrata in relazione a n.14 provvedimenti sui complessivi n.30 esaminati in quel periodo.

I dati di oggi rispetto al 2021

Confrontando i dati con quelli del semestre 2021, “si è registrato – scrive il funzionario, la Dott.sa Scalia – un lieve peggioramento rispetto ai tempi di pubblicazione dei provvedimenti all’Albo Pretorio on line”. Un “discreto miglioramento”, viceversa, si registra con riguardo alle fasi endoprocedimentali del procedimento amministrativo, nei profili di regolarità del procedimento e nell’osservanza di specifiche prescrizioni di legge, come ad esempio, il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza. In riferimento invece, alle tecniche di redazione e gestione degli atti si registra, ancora una volta, “un lieve peggioramento” degli indicatori 4 e 8 (corretta esplicitazione della motivazione dei provvedimenti e completezza del dispositivo) ed un “tendenziale miglioramento” con riguardo agli indicatori 2, 3, 5, 9 (pertinenza/ completezza dei riferimenti normativi; completezza descrizione istruttoria, corretta produzione degli allegati, e correttezza nell’applicazione della normativa privacy).

Va tuttavia specificato – aggiunge la dott.sa Scalia – che per fare “un completo raffronto sull’andamento lavorativo degli Uffici (che permetta di evidenziare il sostanziale miglioramento o peggioramento della correttezza e regolarità dell’azione amministrativa rispetto ai parametri di riferimento)” si dovranno comunque attendere “i dati complessivi afferenti al corrente anno 2022, da confrontare con quelli rilevati nell’anno 2021”.