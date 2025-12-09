“Palermo legalità”, il Comune pubblica l’avviso per le associazioni

Alaimo: "Rafforziamo il tessuto civico"

PALERMO – Il Comune di Palermo ha reso noto l’Avviso Pubblico “Palermo Legalità”, destinato alle associazioni e agli enti del Terzo Settore attivi nel campo dell’educazione civica, della prevenzione al disagio sociale, delle attività di sensibilizzazione verso la legalità e contro ogni forma di criminalità.

L’iniziativa nasce nell’ambito del fondo ministeriale previsto dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, istituito per sostenere gli enti locali che promuovono la legalità e per offrire misure compensative nei confronti di amministratori ed istituzioni vittime di intimidazioni legate all’esercizio delle proprie funzioni. Per il 2025/2026, Palermo ha ricevuto 103.562,67 euro, cifra che consentirà di finanziare nuove progettualità ed interventi mirati sul territorio: di questi 73.562,67 euro destinati all’erogazione di contributi a favore di progetti presentati da associazioni ed enti accreditati, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole; 30.000 euro impiegati dal Comune per realizzare direttamente iniziative di sensibilizzazione, eventi pubblici, campagne di comunicazione, ecc…

La Giunta ha inoltre dato mandato all’Ufficio del Vice Capo di Gabinetto di costituire una Commissione tecnica, composta da tre funzionari delle aree Cultura, Istruzione e Attività Sociali. Tra i loro compiti quello di valutare le proposte progettuali, di stilare la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento, di garantire trasparenza e coerenza con gli obiettivi dell’Avviso.

La stessa struttura si occuperà della pubblicazione dell’avviso e dell’intero iter amministrativo fino all’approvazione della graduatoria.

Soddisfazione da parte dell’Assessore alla Legalità Brigida Alaimo, che ha sottolineato la coerenza del provvedimento con gli obiettivi programmati dall’Ente:

“Il fondo rappresenta un’opportunità significativa per rafforzare il tessuto civico della città, sostenendo progetti che promuoveranno la partecipazione giovanile, il contrasto alla devianza, la sensibilizzazione alla cittadinanza attiva. Lavoriamo in sinergia con il Governo nazionale, per rendere la legalità sempre più protagonista del nostro agire quotidiano, come istituzioni e come cittadini”.