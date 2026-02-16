 Palermo, limitazioni al traffico per rifare alcune strade e marciapiedi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, limitazioni al traffico per rifare alcune strade e marciapiedi

Ecco le vie interessate
MOBILITA'
di
1 min di lettura

PALERMO – L’ufficio traffico e mobilità ordinaria del comune di Palermo ha emanato un’ ordinanza in relazione ai “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi delle vie Scinà, Turati, Dante, Serradifalco, Perpignano e delle piazze Ruggero Settimo, Castelnuovo, Principe di Camporeale”.

Il provvedimento, oltre alla istituzione del divieto di sosta 0-24, in ambo i lati delle strade, prevede la chiusura al transito veicolare, per le operazioni di scarifica ed asfalto, in semi carreggiata e per tratti di 500 metri dalle ore 7 alle ore 17 per 120 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’inizio dei lavori.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI