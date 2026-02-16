Palermo, limitazioni al traffico per rifare alcune strade e marciapiedi

Ecco le vie interessate

PALERMO – L’ufficio traffico e mobilità ordinaria del comune di Palermo ha emanato un’ ordinanza in relazione ai “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi delle vie Scinà, Turati, Dante, Serradifalco, Perpignano e delle piazze Ruggero Settimo, Castelnuovo, Principe di Camporeale”.

Il provvedimento, oltre alla istituzione del divieto di sosta 0-24, in ambo i lati delle strade, prevede la chiusura al transito veicolare, per le operazioni di scarifica ed asfalto, in semi carreggiata e per tratti di 500 metri dalle ore 7 alle ore 17 per 120 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’inizio dei lavori.