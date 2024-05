Marco Cucina, uno degli indagati

Il questore applica il Daspo

PALERMO – Arriva anche il “Dacur Willy” per i tre giovani accusati di avere preso preso parte, lo scorso dicembre, a una violenta rissa in via Isidoro La Lumia, all’altezza di via Gaetano Daita. Uno di loro, Marco Cucina, esplose anche alcuni colpi di pistola in aria.

La sparatoria in via Isidoro La Lumia

Il divieto imposto dal questore impedisce ai destinatari l’accesso ad alcuni esercizi pubblici per un periodo di tre anni, ma anche di transitare e stazionare nella zona degli eventi. Per due di essi il divieto è stato esteso a tutti i locali di Palermo e provincia.

A Cucina è stato imposto anche l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia nei giorni di venerdì, sabato e domenica. È in corso anche un’inchiesta della Procura, giunta al giro di boa dell’avviso di conclusione delle indagini. Sotto inchiesta, oltre a Cucina, ci sono anche Salvatore Emanuele e Salvatore Miceli.

Il Daspo urbano è nato dopo i fatti di Colleferro, dove nel settembre del 2020 perse la vita Willy Monteiro Duarte.