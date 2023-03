Palermo, locale sovraffollato e senza autorizzazione: chiuso il Tina Pica

I titolari sono stati denunciati

PALERMO – I carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato e multato con 10 mila euro il locale Tina Pica a Palermo.

Nel corso di un controllo i militari e gli agenti sostengono di avere trovato 270 persone. Settanta clienti in più dei 200 consentiti. Sono scattati i sigilli al locale di via Meli. Gli agenti e i militari contestano al gestore il mancato possesso della licenza per il pubblico spettacolo ed è stata contestata anche la mancanza del certificato prevenzione incendi.

I titolari due coniugi di 42 e 46 anni sono stati denunciati.