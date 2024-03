Palermo, Corini: “Vogliamo capire come consolidare la fase difensiva”

Il tecnico: "Con il Lommel partita vera. Lucioni dovrebbe tornare la prossima settimana"

PALERMO – I rosanero hanno vinto per 2-1 la gara amichevole giocata in famiglia al “Renzo Barbera” contro il Lommel SK. Il club belga del City Football Group, nel capoluogo siciliano per due giorni di allenamento e per il test contro il Palermo, ha provato a dire la sua contro i siciliani. “Questa è stata una partita vera. Lo certificano gli ammoniti (cinque, ndr) e la partita che è stata. Cercavo proprio questo per dare un senso alla settimana e abbiamo chiuso con un’amichevole di livello”. Commenta così la gara Eugenio Corini, tecnico dei rosa, intervenuto in conferenza stampa a fine match.

“In settimana abbiamo lavorato sulle cose che conosciamo. A livello generale ci stiamo confrontando per capire cosa possiamo fare per consolidare una fase difensiva che ci ha penalizzato nei gol subiti – prosegue il tecnico dei rosa -. La prossima settimana ci permetterà di lavorare su un’alternativa che ci possa dare una copertura diversa e che possa proteggere meglio i nostri difensori. Mi riservo il fatto di provare e capire con i giocatori a disposizione, sarà più facile sicuramente un’alternativa al sistema che abbiamo provato spesso nelle ultime uscite. Devo cercare di trovare quell’equilibrio fondamentale per preservare la linea difensiva e la nostra porta perché abbiamo preso troppi gol”.

Sui singoli

“Penso che un allenatore abbia sempre la responsabilità. Devo capire perché succedono e come limitare gli errori anche se sono individuali. Cerchiamo di capire qual è la situazione giusta per tenere la squadra più compatta – aggiunge l’allenatore dei siciliani -. A Lecco questo segnale di compattezza c’era stato. Dobbiamo continuare a capire qual è la soluzione giusta. Magari con distanze più corte può essere più facile”.

“Buttaro ha avuto un piccolo fastidio che ne ha sconsigliato l’utilizzo oggi, rientrerà in settimana. Lo stesso vale per Diakité. Lucioni, in settimana, confidiamo che torni a lavorare con noi. Su Insigne dobbiamo ancora valutare qualche giorno. Traorè non giocava da tempo così tanti minuti ed era importante metterli in campo. Ha talento, mi piace l’applicazione che sta dando. Gomes? Sono contento che abbia fatto gol, magari potrà accadere anche in campionato”, ha concluso Eugenio Corini.