Il Palermo prova a rigenerarsi in amichevole: finisce 2-1 con il Lommel

In gol per i rosanero Di Francesco e Gomes. Quasi 4000 i presenti al "Barbera"

PALERMO – Davanti ai 3995 spettatori presenti allo stadio “Renzo Barbera”, in una giornata molto soleggiata che sembra aver anticipato l’estate, il Palermo ha affrontato il Lommel SK in una gara amichevole targata City Football Group. Dopo due giorni di allenamento al centro sportivo di Torretta, la compagine belga con in panchina Garry Ryan è scesa in campo nell’impianto sportivo di viale del Fante in un test contro i rosanero nel weekend di stop del campionato per le partite delle nazionali.

La partita

I biancoverdi, al secondo posto nella seconda serie belga (Challenger Pro League), si schierano in campo con un 4-3-3 dinamico, simile alla formazione usata da Eugenio Corini. Nel primo tempo l’allenatore di Bagnolo Mella sceglie ancora la difesa a quattro (Graves, Ceccaroni, Marconi e Aurelio; assenti in distinta Diakité e Buttaro, oltre i rosanero convocati dalle rispettive nazionali), con Stulac e Coulibaly davanti la retroguardia dei rosa. Henderson sulla trequarti gioca alle spalle di Soleri, mentre sulle corsie laterali, in avanti, partono dal primo minuto Traorè e Di Mariano. I primi 45 minuti di gioco sono molto equilibrati, il Lommel si difende bene e riesce, a tratti, a impensierire la squadra di Corini con buone trame di gioco. La gara, però, la fa il Palermo, che con pazienza prova a più riprese a far male al portiere avversario Di Bartolo. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

A inizio ripresa, tra i pali del Palermo va Kanuric, mentre Di Francesco e Mancuso prendono il posto di Di Mariano ed Henderson. E proprio il numero 17 del Palermo sblocca la gara al minuto 52: dopo aver ricevuto palla al limite dell’area, l’ex Lecce si sistema la sfera sul piede destro e calcia in maniera decisiva portando i suoi in vantaggio. Al 67′ cambia anche il centrocampo del Palermo: escono Coulibaly e Stulac che cedono il posto a Segre e Gomes. Anche in questo caso, la sostituzione porta i suoi frutti. Al 75′ Gomes recupera palla poco fuori l’area di rigore avversaria. Il centrocampista francese guarda la porta del Lommel e con il destro batte il portiere avversario insaccando la sfera sotto l’incrocio dei pali. Due minuti dopo Soleri lascia il terreno di gioco e al suo posto entra Brunori.

Spazio ai giovani rosanero

Negli ultimi minuti del match amichevole c’è anche spazio per vedere in azione il giovanissimo classe 2005 Cabel Kubi (calciatore della formazione Primavera dei rosa), che prende il posto di Traorè. Durante l’extra time, prima del triplice fischio, Corini concede un po’ di spazio anche agli altri calciatori della Primavera rosa: entrano Gallea, Granicelli, Bouah, Fontana e La Mantia. Poco prima della fine del match, il Lommel SK va in gol con il tiro vincente di Fatah. E pochi istanti dopo il direttore di gara fischia tre volte: Palermo-Lommel termina 2-1.

Il rientro dopo la sosta

Il Lommel SK, al rientro in Belgio, affronterà le ultime quattro gare del proprio campionato per provare a centrare la promozione in massima serie (Jupiler Pro League). I rosanero, dopo la sosta, saranno impegnati nella giornata di lunedì 1 aprile (calcio d’inizio alle ore 15.00) nel match contro il Pisa. La matematica non “condanna” ancora il Palermo ad affrontare sicuramente i playoff, ma le possibilità di raggiungere il secondo posto in Serie B (e quindi la promozione diretta) si sono notevolmente ridotte dopo le ultime uscite in campionato.

Con questa gara amichevole contro i cugini belga (il Lommel SK appartiene alla galassia del City Football Group), i rosanero hanno cercato di mantenere il ritmo partita. La sosta per le gare delle nazionali dovrà essere utile alla squadra di Corini per ritrovare energie fisiche e mentali in vista delle ultime otto gare della regular season di Serie B. I rosa sono quasi obbligati a ricercare la motivazione per poter dire la loro nel rush finale di campionato. Se il club di viale del Fante non raggiungerà la promozione diretta in Serie A, dovrà provare in tutti i modi a imporsi nel corso dei play-off di Serie B.