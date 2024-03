Palermo, sono quattro i calciatori rosanero convocati dalle nazionali

Il programma delle gare

PALERMO – La squadra guidata da Eugenio Corini è stata sconfitta al “Barbera” dal Venezia con un netto 3-0. Il big match dell’anticipo di Serie B ha evidenziato diversi problemi in casa Palermo, che dovranno essere studiati dallo staff tecnico. E proprio nel prossimo weekend il campionato cadetto si fermerà per la sosta delle nazionali e il club di viale del Fante potrà approfondire cosa non è andato nelle ultime gare.

I rosanero, inoltre, per non perdere il ritmo partita, dal 21 al 23 marzo ospiteranno i cugini belga del Lommel SK. Il club biancoverde, appartenente al City Football Group, si allenerà per due giorni al centro sportivo di Torretta e nella giornata di sabato 23 marzo (ore 14.00) scenderà in campo al “Barbera” per un’amichevole contro il Palermo.

I rosanero convocati dalle nazionali

Sono quattro i calciatori rosanero convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime due settimane. I calciatori del Palermo richiamati dalle squadre del loro paese sono: Sebastiano Desplanches, Kristoffer Lund, Ionut Nedelcearu ed Aljosa Vasic.

Questo il riepilogo delle gare:

– Desplanches:

Italia U21-Lettonia U21 (22.03.24, Cesena) – Qual. UEFA Euro U21

Italia U21-Turchia U21 (26.03.24, Ferrara) – Qual. UEFA Euro U21

– Lund:

USA-Giamaica (21.03.24, Arlington – TX) – CONCACAF Nations League

USA-TBD (24.03.24, Arlington – TX) – CONCACAF Nations League

– Nedelcearu:

Romania-Irlanda del Nord (22.03.24, Bucarest) – Gara amichevole

Romania-Colombia (26.03.24, Madrid) – Gara amichevole

– Vasic:

Lussemburgo U21-Serbia U21 (22.03.24, Esch-sur-Alzette) – Qual. UEFA Euro U21

Serbia U21-Irlanda del Nord U21 (26.03.24, Leskovac) – Qual. UEFA Euro U21