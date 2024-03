Palermo, Brunori: “L’unione del gruppo è sempre stata la nostra forza”

Il capitano del Lommel SK: "La Sicilia è un'isola magnifica"

PALERMO – Parola al capitano dei rosanero. Matteo Brunori, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club del capoluogo siciliano. Il centravanti con la maglia numero 9 ha risposto ad alcune domande insieme a Jari De Busser, calciatore e capitano del Lommel SK in visita con la squadra belga a Palermo per due giorni di allenamento e per il test amichevole giocato al “Renzo Barbera” (terminato 2-1 per la squadra di Corini).

“Sicuramente è un momento non facile, però ne abbiamo passati già di momenti così durante il campionato e ne siamo sempre usciti a testa alta. Questa è un’altra prova che può risultare un punto di forza per affrontare un momento così e prepararci al meglio per il rush finale – spiega Brunori -. L’unione del gruppo è sempre stata la nostra forza, l’arma in più. Nei momenti come questo ne siamo venuti fuori stando insieme e guardandoci in faccia. Penso che non ci sia mai stato nessun tipo di problema. Siamo più uniti di sempre, abbiamo fiducia ma insieme ne possiamo uscire fuori”.

Il Palermo ha ospitato il Lommel SK a Torretta nell’ottica di “famiglia” targata City Football Group: “Siamo orgogliosi di far parte di questa famiglia, ci mette a confronto con diverse realtà. È un orgoglio per noi e per loro penso. Poi possiamo ospitarli nella nostra casa, è stato creato qualcosa di magnifico che ci rende orgogliosi nel dividere casa nostra con loro. Penso che la presenza del Lommel SK sia un motivo di crescita per tutti noi, è un’opportunità grandissima che abbiamo e ci mettono a disposizione di tutto per cercare di fare il massimo in campionato. Naturalmente la società è ambiziosa e pretende tanto da noi. Sta a noi poi fare il nostro meglio. Questi momenti di condivisone sono molto importanti, incontriamo una sorella per condividere pensieri e affinità e creare un’unione più grande”.

Lommel SK, De Busser: “CFG una famiglia”

Queste le dichiarazioni di Jari De Busser, portiere del Lommel SK, rilasciate nel corso dell’intervista doppia con i capitani delle due squadre: “Penso che stiamo attraversando un buon periodo di forma. Adesso siamo secondi in campionato e ci aspettano quattro finali. Finora abbiamo vissuto una buona stagione con un po’ di alti e bassi, ma non credo che sia così strano. Guardiamo avanti, essere qui ci permette di preparare al meglio queste ultime partite. Non vedo l’ora di giocarle e ottenere un risultato positivo. Abbiamo una buona squadra con un giusto mix di calciatori giovani ed esperti. Io cerco di creare un legame tra loro in modo naturale. Siamo proprio un bel gruppo e stiamo giocando ai vertici della seconda serie belga, è una squadra composta da bravi ragazzi e non posso che augurare il meglio ad ognuno di loro. Spero che finiremo nel migliore dei modi questa stagione perché ce lo meritiamo”.

“Penso che essere qui a Palermo sia una grande opportunità per noi, anche per vedere le strutture a loro disposizione. C’è un bel legame tra tutti i club del City Group, ci sentiamo come una famiglia ed è bello che ci sia questa condivisione. Spero che il Palermo possa venirci a trovare in futuro, esperienze come queste sono una grande opportunità. È un orgoglio far parte del CFG, diamo sempre il massimo per essere una squadra migliore e lo stesso vale per tutte le altre squadre del gruppo. Per noi è magnifico e spero che anche a loro faccia piacere averci nella stessa famiglia”.

“Vedere le strutture del Palermo è di grande ispirazione per noi e spero che a breve anche il Lommel possa avere un impianto simile. La Sicilia è un’isola magnifica, c’è tranquillità e pace, ci sono buoni campi da calcio qui e il tempo è incredibile. Posso solo spendere belle parole su Palermo, le persone qui sono molto amichevoli, ci sentiamo i benvenuti. L’atmosfera è perfetta, tutta la squadra ha visitato il museo e lo stadio, spero di tornare in futuro”.