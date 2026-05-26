Palermo, Lorefice eletto presidente della Commissione episcopale migrazioni

La scelta dell'assemblea generale della Conferenza episcopale italiana

PALERMO – L’82ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (25 – 28 maggio 2026) ha eletto nel pomeriggio i presidenti delle dodici commissioni episcopali, che faranno parte del consiglio permanente per il prossimo quinquennio: a presiedere la Commissione Episcopale per le Migrazioni è stato chiamato mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.

Palermo, l’elezione di Lorefice

Per la Chiesa italiana quello di mons. Corrado Lorefice a favore delle donne, degli uomini e dei bambini che migrano – attraverso le rotte del Mediterraneo, in mare e via terra – fuggendo da condizioni di povertà estrema ma anche da persecuzioni e che desiderano essere accolti nel pieno rispetto della loro dignità, è un impegno prezioso portato avanti alla luce dell’annuncio del Vangelo e del rispetto degli elementari diritti di ogni essere umano, si legge in una nota dell’Arcidiocesi di Palermo.