Palermo, lotta allo spaccio droga: sette arresti della polizia

Sequestrata cocaina, hashish e marijuana

PALERMO – Lotta allo spaccio di droga a Palermo, arrestati in diversi interventi della squadra mobile 7 persone di età compresa tra i 20 e i 45 anni. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Il primo arresto lo scorso 2 aprile, quando i Falchi hanno fermato in via Discesa dei Giudici un uomo a bordo di uno scooter. Nel corso della perquisizione personale, addosso al 24enne sono state rinvenute 4 dosi di cocaina e una di hashish, oltre a 130 euro in contanti.

Altro stupefacente (42 dosi di cocaina e 2 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento) è stato, poco dopo, rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di un 20enne che, secondo le informazioni in possesso dei poliziotti, riforniva di droga il fermato. Entrambi sono stati arrestati.

Due giorni dopo i Falchi, nei pressi di via Castello, hanno proceduto al controllo di un 30enne palermitano che a bordo di una vettura aveva effettuato manovre spericolate. Nel corso del controllo l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro con 32 grammi di cocaina e una dose di hashish.

Il successivo 8 aprile, i poliziotti hanno sottoposto a controllo, nel quartiere di Ballarò, un 25enne palermitano che, alla loro vista, ha tentato di far perdere le proprie tracce tra i vicoli dello storico mercato. Gli agenti, ritenendo sospetto l’atteggiamento nervoso e poco collaborativo assunto dall’uomo, hanno proceduto alla perquisizione personale rinvenendo negli slip tre involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish. La perquisizione è stata poi estesa al suo domicilio e, su una mensola della cucina all’interno di un contenitore in plastica, i poliziotti hanno rinvenuto 2 panetti di hashish e tre frammenti della stessa sostanza, per un peso complessivo superiore a 100 grammi.

Il 14 aprile, invece personale della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della locale Squadra Mobile, ha proceduto all’arresto di due palermitani di 24 e 29 anni. I due giovani sono stati trovati in possesso di chiavi che davano accesso ad un magazzino di via Colonna Rotta nei pressi del quale erano stati notati stazionare in modo sospetto. All’interno del locale, sottopposto a perquisizione, sono state rinvenute 35 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 15 dosi di cocaina.

In ultimo, lo scorso 16 aprile, personale della sezione investigativa “Reati contro il Patrimonio” coadiuvata dall’unità cinofila, ha effettuato una perquisizione domiciliare nei pressi di via Porta di Castro, a carico di un 45enne. Nella circostanza sono state rinvenute: 19 dosi di cocaina, una di marijuana, una di hashish ed un bilancino di precisione. È stato inoltre sequestrato denaro contante per 540 euro. Complessivamente l’attività ha portato al sequestro di 72,14 grammi di cocaina, 166,82 grammi di hashish e marijuana e 670 euro in banconote e monete di vario taglio.