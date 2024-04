Palermo, lunedì 8 saranno consegnati i lavori in via Castelforte

Sarà rifatto l'asfalto e sistemati i marciapiedi

PALERMO – Lunedì 8 aprile 2024 verranno consegnati i lavori di manutenzione del manto stradale, dei marciapiedi e relative orlature della via Castelforte, dal civico 1 (piazza Pallavicino) al civico 168, inclusa la piazza Castelforte.

“L’intervento, che verrà realizzato su una superficie totale di circa 21730 mq e una lunghezza di 3,1 km, per l’importo contrattuale di 411.361,79 euro, al netto dell’IVA – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando – rientra nel primo contratto attuativo dell’Accordo Quadro per la manutenzione di strade e marciapiedi stipulato lo scorso 26 marzo. Prosegue, dunque, l’attività di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale cittadina programmata dall’Amministrazione comunale”.