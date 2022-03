Palermo, Luperini: “Dispiace non aver vinto per i tifosi”

"Sono contento per il mio gol perché è stato utile, doppia gratificazione quindi"

PALERMO – Gregorio Luperini, centrocampista dei rosanero, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro la Fidelis Andria terminata con il risultato finale di 1-1: “Questo punto lo prendiamo e lo portiamo a casa, alla fine siamo riusciti a rimediare. Peccato non averla vinta. E’ anche vero che poi quando le partite si mettono male non è facile, c’è un po’ di rammarico per il pubblico presente oggi. Ci dispiace tanto non aver regalato i tre punti a loro. Speriamo di non deluderli nelle prossime partite. Sono contento per il mio gol perché è stato utile, doppia gratificazione quindi. A Floriano non abbiamo detto niente, è il rigorista e possiamo sbagliare tutti, non ci sono problemi. Facciamo tanti gol nel girone di ritorno soprattutto, oggi non siamo stati bravi a finalizzare effettivamente. Noi ce l’abbiamo messa tutta come in tutte le partite, purtroppo gli episodi non sono andati a nostro favore e poi non siamo stati bravi noi a vincerla alla fine. Dovevamo fare gol prima e alla fine ci prendiamo questo punto d’oro. Le motivazioni sono tante, oggi eravamo affamati dei tre punti ma adesso guardiamo partita per partita. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni in questo finale di stagione”.