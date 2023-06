Palermo, maestra investita davanti alla scuola Garzilli: non è grave

L'incidente all'incrocio con via Isonzo

1' DI LETTURA

PALERMO – Investita una maestra della scuola elementare Garzilli a Palermo. L’incidente, causato forse dall’asfalto reso viscido dalla pioggia, si è verificato poco prima del suono della campanella che segna l’inizio delle lezioni, poco prima delle 8.

Mentre alunni e docenti stavano facendo il loro ingresso nel plesso scolastico vicino al quartiere Matteotti, una Smart ha urtato la maestra che stava attraversando via Isonzo sulle strisce pedonali. La donna fortunatamente non ha riportato ferite gravi, solo una grande paura e una contusione alla testa. Per precauzione è stata accompagnata al pronto soccorso per farsi refertare.

Sul luogo dell’incidente si sono verificati alcuni rallentamenti del traffico che vista la giornata di pioggia era particolarmente intenso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.