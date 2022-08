Riffa, festa rionale, parcheggio: in piazza comandano i boss

Rione Zisa, a due passi dal luogo in cui hanno ucciso il boss Inconrtrera

2' DI LETTURA

PALERMO – Immondizia, disordine e quei giovani imparentati con i boss che si sentono i padroni. La vita in piazza Ingastone, rione Zisa, è diventata impossibile.

Un commerciante della zona diceva, amareggiato, che avrebbero fatto meglio a cambiare il nome in “piazza Comandè”. Esplicito il riferimento alla famiglia Comandè, nota alle cronache giudiziarie per le vicissitudini di alcuni suoi membri.

Per ultimi i fratelli Alessio e Antonino Comandè avrebbero preso il controllo della piazza, provocando il malcontento fra coloro che ci lavorano e vivono.

La voce giunse presto alle orecchie di Giuseppe Incontrera, boss della zona assassinato a fine giugno in via Principessa Costanza, a pochi metri da piazza Ingastone. Era lui a dovere risolvere la faccenda.

Il commerciante si sfogava. Avevano militarizzato la piazza: i clienti protestavano perché, dicevano, “non possiamo passare… non veniamo più a comprare le cose perché gli domandano i soldi… 10 euro, 5 euro… perché devono fare la festa… un colpo cominciano con l’arriffata… un colpo cominciano per la chiesa“.

“Non possiamo lavorare – proseguiva il racconto del commerciante – non solo si sono presi il posteggio… i cristiani girano ci sono clienti che mi dicono giriamo due o tre volte non troviamo posteggio e ce ne andiamo e poi non abbiamo una piazza libera per fare cosa”.

E poi la spazzatura, “perché non la mettono sopra il marciapiede che arriva fino alla Madonna… non si lavora più la gente non viene più non si vende più niente”. Perché i boss si occupano anche di fare ripulire le strade. Toccherebbe al Comune, ma con le amicizie giuste l’autocompattatore fa più volte il giro della zona.

Insomma i Comandè “strozzano i cristiani”. “Non vedo l’ora che esce suo fratello Stefano e la testa gliela taglia sul fratello”, diceva Incontrerà. Stefano Comandè, arrestato per mafia qualche anno fa, è stato anche il superiore della Confraternita delle Anime Sante di piazza Ingastone.

Nell’attesa della scarcerazione Incontrera si attivò nella speranza di essere più convincente del passato: “Hanno abbuscato già 20 volte e mi siddiò… con il piattino per la chiesa, carnevale… i cristiani tengono tengono tengono, poi boom e scoppiano”.