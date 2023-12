L’uomo della droga chiede scusa: “Ho accusato persone ingiustamente”

Sedici imputati hanno scelto il rito ordinario

PALERMO – Alessandro Cutrona, uomo della droga alla Vucciria, chiede di prendere la parola. Nel corso dell’udienza preliminare fa dichiarazioni spontanee per chiedere scusa ai pubblici ministeri e alle persone che ha accusato ingiustamente. Le sue dichiarazioni erano false perché falsa era la sua volontà di collaborare dalla giustizia. Voleva solo uscire dal carcere per riabbracciare i parenti. “Vendevo droga e alcol agli ordini dei boss”, aveva detto ai pm. Poi era arrivata la marcia indietro, una ritrattazione in piena regola.

Davanti al giudice per l’udienza preliminare Rosario Di Gioia sedici imputati hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il processo nasce dal blitz denominato “Centro”. Solo due hanno optato per il giudizio ordinario. Rito alternativo, che in caso di condanna garantisce lo sconto di un terzo della pena, per Gaetano Badalamenti, Alessandro Cutrona, Antonino Pisano, Francesco Mulè, Alessandro Adamo, Francesco Lo Nardo, Giuseppe Mangiaracina, Antonio Lo Coco, Calogero Leandro Naso, Salvatore Gioeli, Simone Abbate, Salvatore Maddalena, Giovanni Maddalena, Giuseppe Civiletti e Giuseppe Campisi.

Abbreviato condizionato per Massimo Mulè, boss della famiglia che fa parte del mandamento di Porta Nuova. Gli avvocati Marco Clementi e Giovanni Castronovo hanno chiesto e ottenuto la convocazione dei titolari di un pub e di un ristorante che avrebbero subito richieste estorsive. “L’unico elemento indiziario – spiegano i legali – sarebbe costituito da un intercettazione nel corso della quale si farebbe riferimento a tale ‘u nicu’, nomignolo che però non parrebbe riconducibile con assoluta certezza a Massimo Mulè”.

Rinviati a giudizio con il rito ordinario Giuseppe Castelli e Salvatore D’Atria. Il processo inizierà il 6 marzo 2024.

