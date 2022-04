Faceva parte dell'elenco degli arrestati del blitz "Talea" del 2017

PALERMO – Confermata in appello l’assoluzione di Farina Renato. Era imputato per mafia. Faceva parte dell’elenco degli arrestai del blitz “Talea” che nel 2017 decapitò i vertici dei mandamenti mafiosi palermitani di Resuttana-San Lorenzo e Tommaso Natale.

Già in primo grado per Farina, difeso dall’avvocato Angelo Formuso, non era stata accolta la richiesta di condanna ad otto anni e dieci mesi. Una richiesta reiterata e ancora una volta non accolta dai giudici di appello.