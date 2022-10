Palermo, scatti mafiosi: i boss braccati in giro per la città

Appena ha messo piede fuori dal carcere Cosimo Michele Sciarabba è diventato un obiettivo da seguire

PALERMO – I carabinieri gli stavano alle calcagna. Cosimo Michele Sciarabba aveva da poco finito di scontare la condanna per mafia. Appena ha messo piede fuori dal carcere, nel 2019, è diventato un obiettivo da seguire. Ieri è stato arrestato di nuovo: avrebbe ripreso il bastone del comando a Misilmeri.

Era un sorvegliato speciale con il divieto di avere rapporti con pregiudicati, eppure se ne andava in giro per incontrare personaggi mafiosi di rilievo. Faceva spesso tappa a Palermo. D’altra parte in passato era di casa a Porta Nuova e alla Noce. Gli appuntamenti sono stati documentati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Palermo e della compagnia di Misilmeri.