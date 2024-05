Palermo, magistrato insegue a piedi un ladro in fuga e lo fotografa

L'episodio nella centralissima via Mariano Stabile

PALERMO – Ha sorpreso un ladro che rubava i bagagli da una macchina, lo ha inseguito e fotografato mentre tentava di fuggire.

Protagonista il magistrato Alex Costanza, giudice in servizio al Tribunale di Caltanissetta, che ha consegnato ai carabinieri lo scatto fatto con il cellulare. Il magistrato ha sporto denuncia tramite l’avvocato Donatella Daniele.

Nel pomeriggio di domenica scorsa stava passeggiando in via Mariano Stabile. Si è accorto del ladro che armeggiava dentro una macchina, una Fiat 500, dopo avere rotto il finestrino. Ha chiesto spiegazioni ma il ladro, capendo di essere stato scoperto, è scappato.

Il magistrato si è lanciato all’inseguimento. Ha preso dei colpi, ma non ha desistito fino a quando non è riuscito a fotografare il malvivente prima che si dileguasse per le strade del Borgo Vecchio.