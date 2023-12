Palermo, manca il numero legale: salta la seduta. ‘Maggioranza irresponsabile’

Solo in 20 rispondono all'appello. Opposizioni all'attacco

La seduta del Consiglio Comunale, prevista per oggi 27 dicembre, è saltata per mancanza del numero legale. Avrebbero dovuto essere presenti almeno 21 consiglieri e invece al momento dell’appello hanno risposto “presente” in 20. E così la seduta non ha preso il via ed è tutto rinviato a domani. Con annesse polemiche da parte dei rappresentanti delle opposizioni che hanno volutamente disertato l’Aula, vedendo che la maggioranza (potenzialmente 26 consiglieri) non ha garantito il numero legale.

“Maggioranza irresponsabile”

In pratica, i consiglieri di opposizione, come era stato annunciato, sono rimasti dietro la porta per mettere la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità. Cosa che hanno sottolineato in una dura nota firmata da Progetto Palermo, Oso, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Gruppo Misto in cui si specifica che l’ordine dei lavori del Consiglio prevede atti urgenti per città che devono essere esitati prima della fine dell’anno. “Nonostante le tanto decantate urgenze della maggioranza, evidentemente usate solo per giustificare i conflitti interni, la presenza in aula del centro destra non è stata consequenziale ai comunicati stampa”. Le opposizioni, in particolare, parlano di situazione “mortificante” e di “irresponsabilità con cui la maggioranza continua a non mettere al primo posto le priorità della città”.

Alla seduta odierna era attesa anche la partecipazione del sindaco Roberto Lagalla per parlare della situazione relativa alla sicurezza della città, tema di attualità dopo la recente escalation di episodi di criminalità con spaccate, furti, rapine e sparatorie culminate nel drammatico episodio verificatosi l’altra notte alla discoteca Notr3 dove ha perso la vita Rosolino Celesia. “Siamo sempre più convinti – concludono i gruppi di opposizione – che il Sindaco Lagalla non possa contare su una maggioranza solida e che la città continui a non essere governata, come invece meriterebbe”.