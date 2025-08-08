Inzaghi: “Palermo merita gare come questa contro il Manchester City”

Il tecnico: "Dobbiamo ripagare tutto questo affetto. Apprezzo molto Guardiola"

Palermo-Manchester City sarà un match storico per il capoluogo siciliano e per i colori rosanero. Lo sa bene mister Pippo Inzaghi, che ha presentato l’incontro in conferenza stampa a Torretta alla vigilia della gara. I siciliani sono pronti ad affrontare “una squadra di marziani” che scenderà in campo al “Barbera” sabato 9 agosto alle 21.00.

“Sono molto contento del mercato della società, ha fatto grandi sforzi. Con una società così alle spalle se capita l’occasione sicuramente non ci facciamo trovare impreparati. Per la partita di domani dico che non c’era bisogno di quest’ultima per capire la passione di questa città. Sarà una grande giornata di sport e siamo onorati di avere il City qua, Palermo merita questa giornata di prestigio”.

“Speriamo di fare bella figura ma giocheremo contro dei marziani – ha aggiunto il tecnico del Palermo -. Vorrei che i miei giocatori facciano intravedere quanto fatto in ritiro. Dobbiamo ripagare l’affetto immeritato che ci sta circondando senza ancora avere fatto nulla. Ringrazio anche della visita di Pastore di questa mattina, penso che le sue parole abbiano fatto bene alla squadra. Ci vorrà tanto tempo per riportare questa città dove merita di stare”.

“Da allenatore è il massimo la partita di domani – spiega Inzaghi -. Stamattina quando ho fatto vedere il City ai ragazzi, bisogna anche pensare di poter sognare. Un giorno magari si potrà arrivare a giocare a certi livelli, i nostri giocatori devono poter sognare di arrivare a grandi livelli. Domani è una serata importante, so cosa vorrà dire vedere questo stadio per noi. L’unico desiderio che ho è che questa squadra cominci a capire cosa significa indossare questa maglia con 35mila persone e la coreografia che ci sarà. Anche in serie B possiamo portarle queste persone se saremo bravi”.

Poi Inzaghi si è soffermato su alcune individualità della sua squadra: “Magnani? Ha avuto un permesso societario, si sta allenando con un programma. Domani mancheranno lui e Di Francesco, il resto tutti presenti. Vasic e Corona? Per me rimangono, sono forti e devono lavorare tanto e imparare tanto. Meglio di qua per me non imparano da nessuna parte”.

“Non guardo in faccia nessuno, gioca chi ha l’atteggiamento giusto ma qua possono crescere molto e darci una grande mano. Fino al 30 agosto può succedere di tutto, la società sa il mio pensiero comunque. Gyasi a sinistra? Sto valutando questa cosa, è una alternativa. Lì abbiamo un professore che è Augello e auguriamoci che stia sempre bene (sorride, ndr). ma eventualmente Gyasi può adattarsi”, ha aggiunto.

“Simone (suo fratello, ndr) lo sento sempre, ma questa è una partita che si prepara da sola. Gli ho fatto vedere la partita con la Juve ai miei, ma dobbiamo pensare oltre. Qualche giocatore che giocherà domani riposerà con la Cremonese, voglio dare minutaggio a tutti e arrivare alla prima di campionato con almeno la maggior parte dei giocatori con 90 minuti nelle gambe. Non c’è una base titolare in questo momento, c’è qualche giocatore imprescindibile ma chiunque giocherà dimostrerà il proprio valore”.

“Mentalmente la squadra la vedo molto positiva, poi dipende di partita in partita. La squadra ha le gambe appesantite ma in questo momento non possiamo guardare il risultato, ma l’atteggiamento e la voglia. Voglio arrivare alla prima di campionato con le gambe apposto, penso domani vedremo comunque una grande partita. La città di Palermo merita una partita del genere, oltre alla forza dell’avversario mi auguro che la mia squadra dimostri che sta nascendo qualcosa di positivo. Apprezzo molto il City e Guardiola per il modo di giocare e per quello che trasmette. Lui è uno di quegli allenatori che ha ispirato chi fa questo lavoro”, ha concluso Inzaghi.