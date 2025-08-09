Palermo-Manchester City: al “Barbera” l’Anglo-Palermitan Trophy – LIVE

In un “Renzo Barbera” tutto esaurito, va in scena l’Anglo-Palermitan Trophy, gara amichevole tra il Palermo di Pippo Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola.
Palermo-Manchester City: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 20.50 – Inizia il pre-show di Rose Villain al “Barbera”
Ore 20.30 – Anche i ragazzi di Guardiola scendono in campo per il riscaldamento prima della partita
Ore 20.15 – I rosanero iniziano a riscaldarsi in attesa dell’ingresso in campo degli ospiti
Ore 20.00 – Presentata la squadra di fronte il pubblico palermitano, tutti i giocatori rosanero sono entrati in campo singolarmente acclamati a gran voce dagli spalti del “Barbera”
Palermo-Manchester City: il tabellino
PALERMO: 1 Gomis, 3 Augello, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 32 Ceccaroni. A disposizione: 22 Bardi, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi.
MANCHESTER CITY: 1 Trafford, 5 Stones, 7 Marmoush, 9 Haaland (C), 14 Gonzalez, 21 Ait-Nouri, 29 Cherki, 33 O’Reilly, 45 Khusanov, 52 Bobb, 82 Lewis. A disposizione: 31 Ederson, 3 Dias, 4 Reijnders, 6 Aké, 11 Doku, 19 Gundogan, 20 Bernardo Silva, 25 Akanji, 26 Savinho, 27 Nunes, 63 Mukasa. Allenatore: Guardiola.
ARBITRO: Abisso (Palermo). AA1: Costanzo (Orvieto). AA2: Cortese (Palermo). IV UFFICIALE: Ramondino (Palermo).
MARCATORI:
NOTE: