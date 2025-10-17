 Palermo, manifestazione Propal: corteo verso l'industria Leonardo
Palermo, manifestazione Propal: corteo verso l’industria Leonardo

"La lotta non è finita", dicono gli organizzatori
PALERMO – Circa 500 manifestanti Propal si sono radunati in piazza Sant’Antonino, nei pressi della stazione centrale a Palermo, per andare in corteo verso i cancelli dell’industria Leonardo per protestare contro il riarmo.

“La lotta non è finita. L’accordo per il cessate il fuoco a Gaza rappresenta una tappa – dicono gli organizzatori – Non è ancora terminata la tragedia di un popolo, insieme alla sorte di un’intera regione: Libano, Cisgiordania, Yemen, Iran, Quatar, Siria, costantemente sotto minaccia della guerra imperialista che l’occidente attua per mano dell’entità sionista. E in questo l’Italia sin dall’inizio è complice dello stato genocida di Israele, a cui fornisce legittimità politica e insieme armamenti, tecnologie militari, mezzi per l’addestramento”.
La manifestazione è seguita da diversi agenti di polizia del reparto mobile.

