Palermo-Mantova, Magnani: “Abbiamo pagato delle disattenzioni”

Il difensore: "Ho visto una squadra che ha provato a giocare"

“Difficile rispondere per capire cosa è successo a inizio ripresa. Abbiamo pagato delle disattenzioni, due gol subiti più per demeriti nostri che per merito degli avversari. Mancanza di serenità? Non l’ho percepita, abbiamo provato a giocare fin da subito e abbiamo commesso un paio di errori. Sbagliando in uscita gli altri trovano coraggio”. Parla così Giangiacomo Magnani in conferenza stampa al termine di Palermo-Mantova, che si è conclusa con il risultato di 2-2.

“Ho visto una squadra che ha provato a giocare, molto di più rispetto a La Spezia pur essendo due partite diverse. Forse nella ripresa abbiamo avuto un po’ paura, poi rimasti in dieci è un po’ finito tutto. Non ho rivisto i due gol ancora, eravamo accoppiati uomo su uomo e non mi sento di parlare di errori specifici. Non ricordo manco le marcature sul secondo gol. Fasciatura alla gamba destra? Ho preso una botta, per questo avevo questa fasciatura. Poi abbiamo deciso di andare avanti e va tutto abbastanza bene”, ha concluso il difensore del Palermo.