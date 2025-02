Palermo-Mantova 0-0: annullato un rigore in favore degli ospiti – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i biancorossi

Il Palermo torna in campo allo stadio “Renzo Barbera” per affrontare il Mantova nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B.

Palermo-Mantova: la partita

Articolo in aggiornamento

11′ – Prova a rispondere il Palermo arrivando al tiro da fuori area con Verre, la sfera però finisce alta

7′ – L’arbitro viene richiamato dal VAR e in seguito all’On Field Review il rigore viene annullato!

5′ – Calcio di rigore per il Mantova! Verre, secondo il direttore di gara, colpisce Mensah in area di rigore in maniera irregolare

Ore 15.02 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia l’incontro al “Barbera”

Ore 14.59 – Palermo e Mantova entrano in campo, soliti saluti di rito prima della gara

Ore 14.45 – Le squadre rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 15.00

Ore 14.25 – I calciatori sono sul terreno di gioco per il riscaldamento

Palermo-Mantova: il tabellino

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 24 Magnani, 26 Verre, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 8 Segre, 14 Vasic, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 27 Pierozzi. Allenatore: Dionisi.

MANTOVA: 1 Festa, 4 Solini, 7 Mensah, 8 Burrai (C), 13 Brignani, 17 Radaelli, 19 Mancuso, 21 Trimboli, 24 Artioli, 26 Giordano, 87 De Maio. A disposizione: 12 Sonzogni, 5 Redolfi, 6 Bani, 9 Debenedetti, 10 Wieser, 11 Fiori, 14 Galuppini, 18 Ruocco, 20 Fedel, 27 Maggioni, 30 Bragantini, 36 Paoletti. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Galipò (Firenze). AA1: Alassio (Imperia). AA2: Mastrodonato (Molfetta). IV UFFICIALE: Renzi (Pesaro). VAR: Meraviglia (Pistoia). AVAR: Volpi (Arezzo).

MARCATORI:

NOTE: