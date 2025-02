Palermo-Mantova, possibile novità tra i rosanero: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Al Palermo serve l’ennesima reazione. Allo stadio “Renzo Barbera” arriva il Mantova dell’allenatore ex rosa Davide Possanzini e i siciliani, davanti ai propri tifosi, non possono concedersi l’ennesimo passo falso. Servirà dimostrare che il pareggio del turno precedente non ha lasciato scorie alla squadra guidata da mister Dionisi, archiviando dunque la delusione per provare a trovare un nuovo sprint in questo campionato di Serie B.

I rosanero sono reduci dal 2-2 contro lo Spezia, arrivato in rimonta tra il 92’ e il 95’ della partita e che ha annullato il doppio vantaggio firmato da Ranocchia e Brunori. Nelle ultime cinque partite il Palermo ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e, appunto, un pareggio. La compagine del capoluogo siciliano, inoltre, è attualmente fuori dalla zona playoff, con 31 punti in graduatoria, e di conseguenza non può permettersi di sbagliare ancora se vuole rilanciarsi in stagione.

Al “Barbera” arriva il Mantova in seguito al 3-0 subito in casa dalla corazzata Sassuolo. Periodo altalenante, ad ogni modo, quelli dei lombardi: il bottino nelle cinque giornate precedenti prima della sfida odierna è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I biancorossi sono a quota 28 lunghezze e in zona playout in classifica. Nella gara d’andata, giocata lo scorso 30 ottobre, il risultato è rimasto invariato e a reti inviolate fino al triplice fischio del match.

Palermo-Mantova: le probabili formazioni

Come anticipato da Dionisi in conferenza, potrebbero cambiare alcuni interpreti per l’occupazione degli spazi in campo. Confermato il pacchetto arretrato dei rosanero, le novità dovrebbero riguardare la mediana, con Blin e Ranocchia affiancati da Diakité e uno tra Pierozzi e Lund. In avanti Pohjanpalo potrebbe avere alle sue spalle Verre e Brunori.

Mister Possanzini schiera i suoi con il 4-2-3-1. Ripartenza dal basso e baricentro arretrato sono le caratteristiche della squadra lombarda. Burrai e Trimboli dovrebbero agire sulla linea mediana, mentre il terminale offensivo sarà Mensah. Alle spalle di quest’ultimo ci sarà un altro ex Palermo, ovvero Leonardo Mancuso.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni. Diakité, Blin, Ranocchia, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, De Maio, Giordano; Burrai, Trimboli; Ruocco, Mancuso, Bragantini; Mensah.