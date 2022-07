Palermo, Marong in prestito alla Gelbison

Il giovane difensore lascia i rosanero per raggiungere la compagine fresca di promozione in Serie C

CALCIOMERCATO 1' DI LETTURA

1' DI LETTURA PALERMO – Continua il fermento del mercato rosanero nonostante lo scossone provocato dall’addio di Silvio Baldini e Renzo Castagnini. Dopo i tanti movimenti in entrata, nella giornata di oggi, è stato reso noto anche un movimento in uscita con il giovane Bubacarr Marong che si accasa in prestito secco alla Gelbison in Serie C. Di seguito il comunicato del club: “Il Palermo comunica di aver ceduto il difensore Bubacarr Marong all’ASD Gelbison Cilento Vallo della Lucania con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023.

A Bubacarr il miglior in bocca al lupo per la sua nuova avventura da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C”.

